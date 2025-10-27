Политика

Олег Брячак облизбиркому: Вы утонете в жалобах на следующих выборах

В случае, если по итогам предстоящих избирательных кампаний в Государственную Думу и Псковское областное Собрание депутатов повторятся результаты минувшей муниципальной кампании, оппозиционные партии не признают итоги выборов. Такое мнение в эфире программы «Армрестлинг» на ПЛН FM (102,6 FM) высказал председатель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак.

«Если вы хотите разговаривать конструктивно по темам, которые меня и моих коллег волнуют, давайте общаться конструктивно, - сказал Олег Брячак, обращаясь к другому участнику программы - председателю Избирательной комиссии Псковской области Игорю Сопову. - Если такие же результаты выборов будут в следующем году, то вы увидите, что большинство оппозиционных партий эти выборы не признают, и поймете, что в этой студии, говоря от себя, я выражаю мнение большинства оппозиционных партий. Если вы этого хотите — вы утонете в жалобах на следующих выборах. Я хочу наладить работу, чтобы люди доверяли Избирательной комиссии, чтобы люди шли на выборы».

Также депутат поинтересовался у собеседника, председателя Избирательной комиссии Игоря Сопова, почему облизбирком не разрешает представителям партий оставлять на сейф-пакетах, где находятся бюллетени для голосования, подписи или специальные голограммы, что, по мнению Олега Брячака, делало бы невозможным их незаметное вскрытие.

«Каждый сейф-пакет имеет номер. Я лично не уверен в том, что с одним номером может быть один сейф-пакет. Может быть не один пакет с одинаковым номером. Почему избирательная комиссия не разрешает клеить на сейф-пакеты голограммы, либо какие-то наклейки с символикой той или иной партии, либо расписываться ручкой для того, чтобы знать, что сейф-пакет не вскрывался. В Великолукском районе сообщали, что сейф-пакеты вскрывались, в Дедовичском районе», - добавил Олег Брячак.

Напомним, ранее политик выступил с резонансными заявлениями, в которых подверг работу избирательных комиссий критике и привел примеры, по его определению, «странных» ситуаций на выборах.

«Армрестлинг» - это программа на ПЛН FM, в которой сталкиваются личности, мнения, происходят дискуссии. Сегодня участниками стали председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Олег Брячак.