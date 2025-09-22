Политика

Игорь Сопов прокомментировал заявление Олега Брячака о несправедливости итогов выборов

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов прокомментировал выступление руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олега Брячака относительно несправедливых итогов выборов на сессии Псковского областного Собрания депутатов 25 сентября.

«Прежде чем выступать с такими заявлениями в публичном пространстве, рекомендуем обратиться за статистикой в Избирательную комиссию Псковской области. Комиссия всегда предоставит достоверную информацию, не вызывающую вопросов», - сказал Игорь Сопов.

Председатель облизбиркома в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей пояснил, что в Палкинском районе явка составила 50,19%, в выборах приняли участие 3018 избирателей, 1238 из них проголосовали на дому - это составляет 41% от всех принявших участие. Общее количество проголосовавших за партию в Единый день голосования-2025 - 6462 избирателя. Численность членов партии «Справедливая Россия - За правду», заявленная в Минюсте, на 28 декабря 2021 год - 4731 человек.

«От кандидатов партии СР в адрес избирательных комиссий ни одной жалобы или обращения за всё время проведения кампании не поступало, также не поступало и жалоб от наблюдателей, так как ни одного наблюдателя партия в этом году не назначала», - отметил Игорь Сопов.

Также председатель напомнил, что «Справедливая Россия - За правду» выставила 71 зарегистрированного кандидата, а по итогам получила пять мандатов в пяти районах области, что является пятым результатом среди восьми партий.

Напомним, на 47-й сессии Псковского областного Собрания депутатов руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олег Брячак заявил, что результаты недавних выборов вызывают сомнения, и призвал оппозиционные партии не расслабляться, подчеркнув необходимость активного наблюдения за выборами в Псковское областное Собрание в 2026 году, чтобы предотвратить нарушения и обеспечить прозрачность голосования.