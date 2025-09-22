Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
Воскресные бранчи в «Покровском»
Поднять из руин Романова горка в Пскове
развивающие секции для детей
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
О новый местах для туристов
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
Развитие Силово-Медведево
Педагог стала фермером
МАФы Пскова и Великих Лук
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Вакансии Россети
 
 
 
ещё Политика 22.09.2025 16:070 Рейтингомер: штраф за дебош, глава-рецидивист и «Осторожно: мясо» 25.09.2025 17:210 Муниципальный вестник: реформа на финишной прямой 25.09.2025 17:080 Игорь Сопов прокомментировал заявление Олега Брячака о несправедливости итогов выборов 25.09.2025 11:510 Олег Брячак: Оппозиционные партии расслабились, но на выборах в областное Собрание мы такой ошибки не допустим 25.09.2025 11:300 Дмитрий Михайлов: КПРФ выступает против ликвидации двухуровневой системы МСУ 24.09.2025 16:460 Игорь Сопов представил губернатору нововведения в организации работы избиркомов
 
 
 
Самое популярное 18.09.2025 18:395 Стал известен размер пенсии Анатолия Чубайса 19.09.2025 20:001 В Пскове проходит открытие отеля «Генрих» на месте фабрики Мейера 22.09.2025 16:070 Рейтингомер: штраф за дебош, глава-рецидивист и «Осторожно: мясо» 20.09.2025 20:002 Россия стала лидером в мире по доле женщин в населении 18.09.2025 14:430 Строительство Северного обхода Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Игорь Сопов прокомментировал заявление Олега Брячака о несправедливости итогов выборов

25.09.2025 17:08|ПсковКомментариев: 0

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов прокомментировал выступление руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олега Брячака относительно несправедливых итогов выборов на сессии Псковского областного Собрания депутатов 25 сентября. 

«Прежде чем выступать с такими заявлениями в публичном пространстве, рекомендуем обратиться за статистикой в Избирательную комиссию Псковской области. Комиссия всегда предоставит достоверную информацию, не вызывающую вопросов», - сказал Игорь Сопов.

Председатель облизбиркома в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей пояснил, что в Палкинском районе явка составила 50,19%, в выборах приняли участие 3018 избирателей, 1238 из них проголосовали на дому - это составляет 41% от всех принявших участие. Общее количество проголосовавших за партию в Единый день голосования-2025 - 6462 избирателя. Численность членов партии «Справедливая Россия - За правду», заявленная в Минюсте, на 28 декабря 2021 год - 4731 человек. 

«От кандидатов партии СР в адрес избирательных комиссий ни одной жалобы или обращения за всё время проведения кампании не поступало, также не поступало и жалоб от наблюдателей, так как ни одного наблюдателя партия в этом году не назначала», - отметил Игорь Сопов. 

Также председатель напомнил, что «Справедливая Россия - За правду» выставила 71 зарегистрированного кандидата, а по итогам получила пять мандатов в пяти районах области, что является пятым результатом среди восьми партий. 

Напомним, на 47-й сессии Псковского областного Собрания депутатов руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олег Брячак заявил, что результаты недавних выборов вызывают сомнения, и призвал оппозиционные партии не расслабляться, подчеркнув необходимость активного наблюдения за выборами в Псковское областное Собрание в 2026 году, чтобы предотвратить нарушения и обеспечить прозрачность голосования.

Пресс-портрет
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковского областного Собрания Сопов Игорь Александрович Председатель Избирательной комиссии Псковской области
Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?
В опросе приняло участие 174 человека
Сюжет: ЕДГ-2025 в Псковской области Игорь Сопов прокомментировал заявление Олега Брячака о несправедливости итогов выборов Игорь Сопов представил губернатору нововведения в организации работы избиркомов Почти 1000 прививок от гриппа сделали псковичам вблизи избирательных участков Кандидата привлекли к ответственности за вмешательство в работу избирательной комиссии в Гдовском районе «Сообразим на троих»: Выборы — миф или реальность? ВИДЕО Александр Котов: Выборы – это не шоу Более 1,6 тысячи сообщений от общественных наблюдателей поступило за дни выборов в Псковской области Трехдневное голосование и ДЭГ положительно сказались на явке — Александр Котов «Гонки по вертикали»: лидеры и аутсайдеры муниципальных выборов. ВИДЕО «Гонки по вертикали»: лидеры и аутсайдеры муниципальных выборов «Дневной дозор»: Предварительные итоги выборов-2025 Михаил Ведерников: Выборы прошли спокойно, прозрачно, легитимно ЕДГ-2025: Мороз, парадокс и «36,6 в среднем по больнице» Рейтингомер: лузеры на выборах, арест имущества и новая почтальонша. ВИДЕО Рейтингомер: лузеры на выборах, арест имущества и новая почтальонша «Постскриптум»: Итоги ЕДГ-2025. ВИДЕО «Гайд-парк»: Игорь Сопов о предварительных итогах ЕДГ-2025 Осужденные в Псковской области приняли участие в голосовании на выборах Игорь Сопов: Барсик — настоящий символ Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов: Самовыдвиженцы могут составить достойную конкуренцию партийцам «Политический забег» в Пскове в 2026 году трансформируют в эстафету Игорь Сопов: Кампания по довыборам депутата в Пскове получилась яркой Депутатские мандаты в Псковской области получили представители восьми партий Игорь Сопов: На месте «партии №1» может оказаться любая, если выстроит работу На одного кандидата в Псковской области составили административный протокол Антон Мороз: Победа на довыборах депутата гордумы — партийная Итоговая явка на муниципальных выборах в Псковской области составила 36% Наталья Федорова: В Собрании депутатов Псковского округа будет демократичный состав Валерий Филимонов: Мы еще не знали соперников, а наш кандидат уже начинал работать Александр Котов: «Единая Россия» к каждой избирательной кампании относится серьезно Александр Козловский: Все одномандатники от «Единой России» победили Дмитрий Шахов проверил соблюдение прав избирателей при выездном голосовании Псковские профсоюзы принимали участие в наблюдении за выборами Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области Антон Мороз: Впереди большая ответственность и серьёзная работа На довыборах депутата Псковской городской думы по избирательному округу №3 по предварительным данным победу одержал Антон Мороз Илья Стрелков: В Псковской области выборы организованы на высшем уровне Ольга Потапова: Избиратели понимают, что решается судьба округа на пять лет Наталья Федорова об атмосфере и конкурентности выборов Геннадий Афанасьев: Инцидентов на избирательных участках не было Алексей Кузьмин: Жители Великолукского округа активно шли голосовать на участки Дмитрий Быстров: ДЭГ набирает популярность в Островском округе Сергей Кулаков: Поступавшие в УИКи жалобы признаны необоснованными Трехдневное голосование на муниципальных выборах закончилось в Псковской области Явка на выборы в Псковской области по состоянию на 18.00 превысила 35% Наталья Федорова: На избирательных участках Псковского района царит оживление Александр Козловский встретился на избирательном участке с бойцом СВО На муниципальных выборах в Псковской области уже проголосовали свыше 50 тысяч человек Дмитрий Быстров: От сегодняшнего выбора зависит, как будет развиваться Островский округ Дмитрий Шахов: В сельской местности особенно важна организация выездного голосования Почти 100 DDoS-атак зафиксировано на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ В Псковской области явка на выборы к полудню третьего дня приблизилась к 30% Игорь Сопов: За выборами ведется многоуровневая система наблюдения Порядка 1100 сообщений от общественных наблюдателей обработали в Псковской области На участке в Новосокольническом округе проголосовал 96-летний избиратель Явка на выборы в Псковской области превысила 26% За ночь явка на ДЭГ в Псковской области выросла на 1,5% Игорь Сопов: Работа избирательной комиссии ведется без нарушений 39 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области по итогам второго дня Стартовал заключительный день голосования в Псковской области Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 18% На 65 избирательных участках Псковской области работают детские уголки Завершился второй день голосования в Псковской области Более 26 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области Более 300 человек приняли участие в ДЭГ этой ночью в Псковской области Избирательные участки открылись во второй день голосования в Псковской области Игорь Сопов: К утру процент явки на выборы может увеличиться Явка в первый день голосования в в Псковской области превысила 14% Первый день голосования на выборах завершился в Псковской области Александр Котов: Единый день голосования – завершающий этап муниципальной реформы в регионе Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 10% Фотофакт: Впервые голосующий Барсик принял участие в выборах в Псковском районе Себеж, Кунья и Пушкинские Горы лидируют по явке на ДЭГ Довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3. ФОТОРЕПОРТАЖ Более восьми тысяч человек уже проголосовали на выборах в Псковской области Около 30 человек уже посетили Центр общественного наблюдения в Пскове Омбудсмен проконтролирует ход голосования не менее чем в пяти районах Псковской области Наталья Федорова: Голосование на выборах — обязанность ответственных граждан Сделать прививку от гриппа могут псковичи вблизи избирательных участков Трехдневное голосование на муниципальных выборах началось в Псковской области
25.09.2025, 18:030 У предпринимателей изъяли памятники культурного наследия в Порховском округе 25.09.2025, 18:000 Клиентские службы Социального фонда приглашают псковичей на прием 27 сентября 25.09.2025, 17:570 «Три мудреца»: Нужно ли учитывать мнение людей при принятии градостроительных решений? ВИДЕО 25.09.2025, 17:550 Псковский суд в разы снизил размер компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование
25.09.2025, 17:470 Стала известна программа предпоследнего дня псковского фестиваля «Книжная яблоня» 25.09.2025, 17:450 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 сентября 25.09.2025, 17:440 День в истории ПЛН. 25 сентября 25.09.2025, 17:440 «Беседка»: Как преобразится концертный зал ГКЦ Пскова после капремонта? ВИДЕО
25.09.2025, 17:430 Псковские росгвардейцы приняли участие в субботнике вблизи часовни князя Владимира 25.09.2025, 17:290 В конфликте двух мужчин в великолукском баре будет разбираться полиция 25.09.2025, 17:210 Муниципальный вестник: реформа на финишной прямой 25.09.2025, 17:200 В карантинную зону по черному еловому усачу включили еще 18 га псковских лесов
25.09.2025, 17:140 Братьев оштрафовали за незаконную рубку леса в Печорском округе на 2 млн рублей 25.09.2025, 17:120 Лидером по набору в псковском ГКЦ стал ансамбль эстрадного танца «Сувенир&бит» 25.09.2025, 17:080 Развивающие секции Пскова ждут новых участников 25.09.2025, 17:080 Игорь Сопов прокомментировал заявление Олега Брячака о несправедливости итогов выборов
25.09.2025, 17:050 Псковичи увидят международную битву роботов в прямом эфире 25.09.2025, 17:040 Крыша без швов и мусора: как в Пскове применяют практичную технологию капремонта кровель 25.09.2025, 16:590 Более 80 тысяч жителей Псковской области уже привились от гриппа 25.09.2025, 16:530 «Учить чужих детей страна не обязана»
25.09.2025, 16:510 «Пастырь»: Воздвижение Креста Господня 25.09.2025, 16:420 Кубок федерации джампинг-фитнеса представит Jumping star в Пскове 25.09.2025, 16:340 Антон Мороз принял участие в конкурсе профессионального мастерства «Строймастер» 25.09.2025, 16:320 Предоставить землю в аренду без проведения торгов требует псковское офицерское объединение через суд
25.09.2025, 16:280 Алексей Севастьянов об уменьшении госдолга: Регион идет в верном направлении 25.09.2025, 16:210 А у нас в поселке газ 25.09.2025, 16:200 Псковский цирк ждет на занятия людей всех возрастов 25.09.2025, 16:130 Сожитель сломал великолучанке челюсть из-за разногласий о смысле жизни
25.09.2025, 16:010 ИТ-холдинг Т1: Нельзя откладывать внедрение ИИ в медицине 25.09.2025, 16:000 Несовершеннолетний острович, убивший знакомого в лесополосе, останется под стражей 25.09.2025, 15:580 Незавершенные постройки «Великолукского радиозавода» изъяли через суд 25.09.2025, 15:500 Участниками осенней ярмарки вакансий в Пскове стали более 300 человек
25.09.2025, 15:470 В ГКЦ Пскова функционируют 11 официальных творческих коллективов 25.09.2025, 15:420 Работник псковского автосалона проиграл в казино деньги компании и попал под суд 25.09.2025, 15:380 Псковских разработчиков приглашают на конкурс по созданию свободного ПО 25.09.2025, 15:330 Александр Котов о росте доходов бюджета и сокращении госдолга
25.09.2025, 15:230 Панихида по старшему научному сотруднику псковского музея Ирине Родниковой состоится 26 сентября 25.09.2025, 15:150 На работу в филиал «Россети Северо-Запад» приглашают псковичей 25.09.2025, 15:130 Экскурсии для пенсионеров пройдут в псковском музее в День пожилого человека 25.09.2025, 15:050 В Городском культурном центре Пскова детям можно заниматься бесплатно
25.09.2025, 15:040 ИИ требует все больше человеческой экспертизы – Т1 25.09.2025, 15:000 В Госдуме поддержали идею включить киберспорт в школьную программу 25.09.2025, 14:510 До +17 градусов прогнозируют в Псковской области 26 сентября 25.09.2025, 14:410 Капремонт Городского культурного центра Пскова завершен на 90%
25.09.2025, 14:350 Необычные завтраки на каждый день предложили псковичам 25.09.2025, 14:310 В Пскове на Октябрьском проспекте сбита девочка. ФОТО 25.09.2025, 14:300 На бесплатные кинопоказы о героях приглашают псковичей 25.09.2025, 14:250 Приставы за 8 месяцев взыскали с нетрезвых псковских водителей более 6 млн рублей
25.09.2025, 14:181 Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы 25.09.2025, 14:110 Андрей Козлов об агродиктанте и притоке новых кадров в сельское хозяйство 25.09.2025, 14:101 Псковская область и Республика Абхазия обсудили план совместных мероприятий 25.09.2025, 14:040 МегаФон подключит своим абонентам в Китае 12 часов бесплатного интернета
25.09.2025, 14:010 Россиян предупредили о штрафах за кота в салоне автомобиля 25.09.2025, 13:570 Приставы проведут выездной прием граждан в Великих Луках 25.09.2025, 13:520 Врио командующего ВДВ вручил двум псковским полкам ордена Александра Невского 25.09.2025, 13:400 18 тысяч тонн противогололедных материалов заготовили в Псковской области
25.09.2025, 13:391 В Пскове на перекрестке разбиты две автомашины: оба водителя двигались на запрещающий сигнал 25.09.2025, 13:220 Госдума приняла закон об усилении ответственности иноагентов 25.09.2025, 13:180 Количество ДТП с участием детей в Псковской области снизилось на 35,1% 25.09.2025, 13:170 Первое занятие по проекту «СВОй ритм» прошло в Великих Луках
25.09.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Нужно ли учитывать мнение людей при принятии градостроительных решений? 25.09.2025, 12:550 В штат областного Собрания добавили ответственных за секретное делопроизводство 25.09.2025, 12:530 Правительство Псковской области сможет пополнять список льготных категорий граждан 25.09.2025, 12:490 ПСБ в Пскове продолжает акцию «Эквайринг за наш счет»*
25.09.2025, 12:460 Перекресток улиц Волкова и Герцена в Пскове перекроют из-за соревнований 28 сентября 25.09.2025, 12:320 Названия деревень Волышево и Машарино в Псковской области скорректируют 25.09.2025, 12:290 Трех судей назначили на должности в Псковской области 25.09.2025, 12:270 Десять лет лишения свободы назначили псковичу за хладнокровное убийство
25.09.2025, 12:260 Новым округам Псковской области продлили срок заключения соглашения со Счетной палатой 25.09.2025, 12:230 Деньги на лекарства, зарплаты бюджетникам и завершение начатых строек добавили в бюджет Псковской области 25.09.2025, 12:180 «Зверьё моё»: Как наладить контакт с собакой и окружающими. ВИДЕО 25.09.2025, 12:170 Артур Гайдук: Невозможно реформировать систему здравоохранения при нынешних приоритетах
25.09.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Как преобразится концертный зал ГКЦ Пскова? 25.09.2025, 11:580 Псковский суд аннулировал фиктивное отцовство гражданину Таджикистана 25.09.2025, 11:560 Андрей Козлов: Развитие сельского хозяйства — общее дело, важное для будущего России 25.09.2025, 11:510 Олег Брячак: Оппозиционные партии расслабились, но на выборах в областное Собрание мы такой ошибки не допустим
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru