Политика

Олег Брячак: Оппозиционные партии расслабились, но на выборах в областное Собрание мы такой ошибки не допустим

На 47-й сессии Псковского областного Собрания депутатов руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олег Брячак заявил, что результаты недавних выборов вызывают сомнения, и призвал оппозиционные партии не расслабляться, подчеркнув необходимость активного наблюдения за выборами в Псковское областное Собрание в 2026 году, чтобы предотвратить нарушения и обеспечить прозрачность голосования, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Раньше выборы проходили динамично и напряженно, использовались различные технологии, включая дезинформацию. С приходом губернатора Михаила Ведерникова я неоднократно говорил, что время черных технологий ушло, и выборы стали чистыми и прозрачными. Но прошедшая предвыборная кампания показала, что нехорошие технологии возвращаются в новой форме», - заявил Олег Брячак.

Он отметил, что результаты выборов вызывают сомнения. «Создается впечатление, что на выборах задействуются кандидаты-невидимки, а руководители партий приглашают избирателей на участки силой мысли. У нас в партии подтверждено более 4 тысяч членов, а в Псковском районе мы не получили ни одного мандата», - заметил лидер регионального отделения «Справедливой России».

Политик привел примеры странных ситуаций на выборах: «На Талабских островах люди удивляются, что голосовали, а наш кандидат получил 0 голосов. В Палкинском районе около 70% выездного голосования - все болеют?»

В заключение своей речи он подчеркнул: «Мы, оппозиционные партии, расслабились и доверились избирательной комиссии. Но теперь на выборах в Псковское областное Собрание мы такой ошибки не допустим. Мы будем фиксировать каждое нарушение, на каждом участке будет наш наблюдатель, и мы незамедлительно будем сообщать о нарушениях в соцсетях и писать заявления в прокуратуру и полицию. Прошу всех участников выборного процесса учесть это».

Напомним, выборы депутатов областного Собрания пройдут в 2026 году.