В Устав Псковской области внесут поправки для укрепления единства публичной власти

На завтрашнем заседании депутатам Псковского областного Собрания предстоит рассмотреть ряд поправок в устав региона. Изменения, в частности, коснутся муниципального уровня местного самоуправления и приведут региональное законодательство в соответствие с федеральным. Суть предстоящих изменений разъяснил вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Дом Советов».

Парламентарий отметил, что хотя его комитет напрямую не рассматривал устав, он знаком с документом, так как участвовал в заседаниях депутатов муниципальных округов, где и поднимались эти вопросы.

«Мы вносим изменения в Устав Псковской области, прежде всего связанные с соответствием федеральному законодательству. Речь идет о законе №33 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти"», — пояснил Игорь Дитрих.

По словам вице-спикера, поправки уточняют определения и формулировки в уставе, касающиеся местного самоуправления, чтобы они полностью соответствовали федеральным нормам. Это направлено на развитие публичной власти на местном уровне и связано с расширением правового статуса, прежде всего, главы муниципального образования.

Ключевым нововведением Игорь Дитрих считает изменение замещения этой должности: «Самое мощное — у нас теперь глава муниципального образования, который выбирается на конкурсной комиссии из состава вновь избранных депутатов муниципального округа. И он одновременно занимает муниципальную должность и государственную должность субъекта федерации».

Этот подход, как отметил парламентарий, подчеркивает общий принцип единства публичной власти, и данный момент будет прямо отражен в обновленном Уставе Псковской области.