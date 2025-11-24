Политика

В Псковском округе утвердили новую структуру администрации

В ходе четвертой сессии Собрания депутатов Псковского муниципального округа депутаты утвердили структуру администрации муниципалитета в рамках перехода на одноуровневую модель управления, сообщила глава округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

По ее словам, глобальных изменений в органах исполнительной власти не произошло: администрации волостей с 1 января станут территориальными отделами администрации округа. Кроме того, депутаты внесли поправки в бюджет текущего года.

Помимо этого, в рамках распространения практики работы территориального общественного самоуправления на территории округа установлены границы двух новых ТОСов: «ЖК "Ивановский» в деревне Ваулино и «Верхние Галковичи», образованного в одноименном населенном пункте.

Взамен действующих в каждом сельском поселении налога на имущество физических лиц и земельного налога, в связи с переходом в округ, депутаты приняли решение об их унификации для всей территории муниципального образования. Таким образом, с 1 января 2026 года на всей территории района вводятся единые ставки налога на имущество физических лиц и налога на землю.

Также в преддверии Дня матери депутаты рассмотрели и выступили в поддержку ходатайства о присвоении звания «Мать-героиня» Александре Палютиной, жительнице Псковского муниципального округа, родившей и воспитавшей 13 детей.