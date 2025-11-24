Политика

Псковская гордума и Витебский городской Совет депутатов стали сотрудничать

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Псковской городской Думой (Российская Федерация) и Витебским городским Советом депутатов (Республика Беларусь) подписали председатель ПГД Александр Гончаренко и председатель Витебского городского Совета депутатов Ольга Иванова в среду, 26 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской гордуме.

Фото: Псковская городская Дума

Соглашение направлено на развитие сотрудничества между Псковом и Витебском. Оно предполагает соблюдение законодательства обеих стран и способствует укреплению межпарламентских связей, содействует укреплению сотрудничества в сфере нормотворческой и депутатской деятельности, а также деятельности аппаратов сторон.

Для достижения целей соглашения стороны могут совместно разрабатывать планы мероприятий, программы и проекты, а также организовывать двусторонние встречи, переговоры и консультации, что позволит углубить сотрудничество и обмен опытом.