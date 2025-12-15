Политика

Трамп в обращении к нации не упомянул усилия США по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации в четверг не упомянул усилия США по урегулированию на Украине и рост напряженности вокруг Венесуэлы. Ранее Белый дом анонсировал, что обращение будет посвящено итогам года и новым инициативам его администрации.

Фото: AP Photo / Alex Brandon

За время выступления из комнаты дипломатических приемов Белого дома, длившегося около 20 минут, президент ни разу не упомянул ни конфликт на Украине, ни нарастающую эскалацию между США и Венесуэлой.

В то же время приближенный к Трампу журналист Такер Карлсон со ссылкой на американского законодателя сообщил, что президент в этой речи может объявить о начале войны с Венесуэлой, пишет РИА Новости.

Американский лидер во вторник заявил о признании венесуэльского правительства «иностранной террористической организацией» и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

Однако в результате о действиях США в отношении Венесуэлы упомянуто не было. Оставил без внимания Трамп и усилия США по достижению мира на Украине, хотя во вторник он пообещал, что украинское урегулирование «близко».