Политика

Самое большое разочарование 2025 года назвал Валерий Гарбузов

Самым большим разочарованием 2025 года член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валери Гарбузов назвал незавершение конфликта между Россией и Украиной. Свое мнение он высказал в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Если говорить об ожиданиях экспертных или о чисто человеческих, то, конечно, он (2025 год, - ред.) не оправдал ожиданий. Потому что все мы, и не только я, надеемся на скорейшее, или не очень скорейшее, разрешение российско-украинского конфликта, во всяком случае его военной части. Но этого не происходит и я думаю, что в этом году уже не произойдет, несмотря на все титанические усилия нашего "друга, товарища и брата" президента США Дональда Трампа. Это может стать самым большим разочарованием этого, и не только этого, года», - сказал Валерий Гарбузов.

Также доктор наук отметил, что мир не стал спокойнее. «Та конфронтация, которая буквально питает атмосферу международных отношений, сохраняется, сохраняется дух конфронтации. Несмотря на то, что проводятся переговоры, какие-то договоренности соблюдаются. Трамп якобы урегулировал восемь военных конфликтов, но тем не менее от этого не легче, потому что причины всех этих неустройств в международной сфере остаются, и я думаю, что они перетекут в следующий год», - заключил Валерий Гарбузов.

Напомним, сегодня участником проекта «Обратный отсчет» на радио ПЛН FM (102.6 FM) стал один из ведущих российских американистов, член-корреспондент Российской академии наук Валерий Гарбузов. Долгое время ученый и преподаватель работал в педагогическом институте, а в последние годы сотрудничает с Псковским государственным университетом.