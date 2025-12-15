Политика

Игорь Сопов: Избирательная система работает стабильно, проблем нет

Избирательная система Псковской области работает стабильно, проблем не возникает. Об этом в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Подводя предварительные итоги 2025 года, он отметил отсутствие жалоб от участников выборов и высокую конкурентность избирательных кампаний, прошедших в муниципальных образованиях.

По словам главы Избирательной комиссии Псковской области, выборы в регионе проходят без нарушений, и это, возможно, не совпадает с ожиданиями некоторых СМИ.

«Я понимаю, что средствам массовой информации всегда сложно это воспринять: хочется какого‑то экшна, вбросов, нарушений. Но этого уже давно нет», - пояснил Игорь Сопов.

Он также отметил большое количество партий, участвовавших в выборах депутатов собраний во вновь образованных муниципальных округах.

«На старте кампании хотели участвовать 9 партий. Одна из них по своему уставу не смогла провести конференцию по выдвижению, и в итоге 8 партий приняли участие в голосовании», - подчеркнул председатель Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, по итогам голосования в сентябре депутатские мандаты получили представители всех восьми партий, участвовавших в кампании («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Справедливая Россия», «Родина», «Партия пенсионеров» и «Новые люди»). При этом, по мнению Игоря Сопова, активность партий в агитационно‑информационной работе оказалась ниже ожиданий.

«Меньше было заметно самих политических партий в агитационно‑информационной работе», - поделился наблюдениями глава облизбиркома.

Одним из основных вызовов в 2025 году стала деградация интернет‑соединения — проблема, затрагивающая в том числе работоспособность ДЭГ. Поскольку Центральная избирательная комиссия утверждает списки регионов‑участников дистанционного электронного голосования весной, псковский избирком заранее согласовал с ЦИК меры реагирования.

«Мы каждый год проводим дистанционное электронное голосование. И здесь вставал вопрос: что с этим Wi‑Fi, куда можно было прийти и проголосовать?» — пояснил Игорь Сопов.

Для бесперебойной работы ДЭГ в Псковской области был предпринят ряд шагов, включая закупку компьютеров (по программе губернатора), которые разместили на избирательных участках, разработку интерактивной карты точек Wi‑Fi по всей области, уделив особое внимание 13 районам, где проходили муниципальные выборы, и обеспечение доступа к Wi‑Fi вблизи кафе, библиотек и госучреждений — чтобы избиратели могли проголосовать даже при слабом соединении.

«Ни одной жалобы от избирателя, который бы не смог проголосовать, к нам не поступило. Это вызов, который был нам брошен — мы с честью из него вышли и провели кампанию без нарушений. И самое главное — удобно для наших избирателей», - сказал Игорь Сопов.

Несмотря на возникшие сложности, формат ДЭГ показал высокую востребованность. Игорь Сопов сослался на данные председателя ЦИК Эллы Памфиловой, которая на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что в 2025 году было подано рекордное количество заявок через ДЭГ.

«Мы понимаем, что и нашим избирателям дистанционное электронное голосование пришлось по вкусу, оно очень удобно, оно безопасно. И самое главное, что это не требует дополнительных временных затрат. Поэтому на будущий год мы уже тоже подали заявку на проведение голосования, и мы будем с ним продолжать работать в 2026-м», - заключил председатель Избирательной комиссии Псковской области.