Муниципальная реформа. Итоги преобразований. ИНФОГРАФИКА

Уходящий в историю 2025 год стал завершающим в реализации масштабной муниципальной реформы в Псковской области. Напомним, старт переходу от двухуровневой системы управления к созданию единых муниципальных округов был дан в 2023-м. Преобразования проводились поэтапно для построения более эффективной модели управления, концентрации ресурсов и обеспечения равных возможностей развития для всех территорий. Псковская Лента Новостей подготовила инфографику, в которой описаны все этапы становления этой реформы.