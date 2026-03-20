Владимир Якушев: «Единая Россия» готова к достижению целей избирательной кампании

«Единая Россия» вступила в активную фазу проведения предварительного голосования, вся её инфраструктура готова к избирательной кампании, отметил секретарь Генсовета Владимир Якушев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в партии.
На предварительное голосование «Единой России» на всех уровнях выборов на сегодняшний день уже зарегистрировались 1709 кандидатов, в том числе 506 — на выборы в Государственную Думу. Среди всех подавших заявки 81 — участники специальной военной операции.
Для ветеранов СВО в избирательной кампании-2026 предусмотрены особые меры поддержки, которые будут действовать на выборах всех уровней.
Например, они позволяют учитывать особенности службы кандидатов — прежде всего невозможность лично присутствовать при подаче документов. Каждый участник специальной военной операции обязательно должен иметь наставника. При этом сопровождение кандидатов продолжится и после получения мандата. На предварительном голосовании сохраняется норма о дополнительных 25% к числу полученных голосов.
Обеспечить поддержку партии на выборах-2026 поможет усиление первичных и местных отделений «Единой России», считает Владимир Якушев. Помимо этого, за последние пять лет количество членов «Единой России» выросло на 300 тысяч человек — сейчас их 2,653 миллиона, сторонников — ещё более чем на 300 тысяч (938 тысяч). 200 тысяч человек — активисты МГЕР. Более 250 тысяч — активистки «Женского движения Единой России».
Владимир Якушев рассказал также, что в новую Народную программу «Единой России» поступило более 16 тысяч предложений. Их сбор проходит на сайте естьрезультат.рф. Партия также организует офлайн-площадки в 16 городах, в каждом из которых проживают более 600 тысяч избирателей.
Руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев заявил, что фракция «Единой России» – законодательная опора президента в парламенте. Её ключевой задачей является реализация поручений главы государства по итогам съездов партии, посланий Федеральному Собранию, заседаний Госсоветов и прямых линий.
Он остановился на конкретных результатах работы партии в этом направлении. В том числе, а законодательном обеспечении социальной поддержки граждан, развития регионов и инфраструктуры, образования и других сфер.
Участники отчётно-программных форумов «Единой России» «Есть результат!» представили на Генсовете разработанные на них предложения в новую Народную программу партии.
Так, председатель правления межрегионального союза «Клуб молодых промышленников Антон Ковалёв заявил, что предложения от участников форумов оказались максимально системны.
Инженер-изобретатель Алексей Кучмин добавил: инициативы жителей должны стать конкретными измеримыми целями и выглядеть, как реальный план действий.
В свою очередь заместитель гендиректора ВГТРК, военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный заявил, что в вопросах поддержки участников СВО нужно реализовать всё, что будет заявлено в Народной программе «Единой России».
Он обобщил инициативы двух окружных отчётно-программных форумов «Есть результат!» в этой сфере, отметив вопросы приоритетного трудоустройства для бойцов, адаптации и создания рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, курсы переобучения с гарантированным трудоустройством. Особое внимание — доступности и комфортности жилья.
В заключение секретарь Генсовета подчеркнул, что задача «Единой России» — организованно пройти избирательную кампанию.
«Нам есть, о чём сказать — о том, что мы делали в течение этих пяти лет. Самое главное — провести как можно больше встреч с избирателями, поговорить о проблемах и достижениях, выслушать критику», — заключил он.
Напомним, «Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путём открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии.
В предварительном голосовании «Единой России» могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.
В ходе предварительного голосования «Единая Россия» уже несколько лет поддерживает бойцов спецоперации. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании.
В этом году выдвижение кандидатов стартовало 11 марта и продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей начнётся 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.