«Время еще есть»: Александр Козловский прокомментировал отсутствие среди участников ПГ руководителей областного Собрания

Предварительное голосование «Единой России» по определению кандидатов на выборы продлится до 30 апреля, поэтому время для выдвижения еще есть. Об этом в программе «Политкухня» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной Думы Александр Козловский, отвечая на вопрос о невыдвижении до настоящего времени ряда руководителей Псковского областного Собрания – депутатов по одномандатным избирательным округам. 

«У нас практически весь апрель впереди. Поэтому времени достаточно для того, чтобы заявиться. Сейчас идет оформление документов. Процесс подачи заявок продолжится до конца апреля», — пояснил Александр Козловский. 

Он также отметил, что сейчас только первые числа месяца, поэтому он не видит в сложившейся ситуации никаких проблем. 

«Кто-то еще не подал (заявление – ред.), но я думаю, в ближайшем будущем все это вы увидите», — резюмировал секретарь регионального отделения партии.

Напомним, на предварительное голосование «Единой России» в Псковской области выдвинулось порядка тридцати кандидатов. Среди них – только семь действующих депутатов регионального парламента. 

Проект Псковской Ленты Новостей и радио ПЛН FM клуб политических гурманов «Политкухня» призван сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике. Это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м нам предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области.   

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

