«Гонки по вертикали»: новое лицо псковского парламента

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Центральные темы выпуска
За последние годы распространенным стало выражение «наступила новая реальность». Кажется, только ленивый и ненаблюдательный политический обозреватель не высказался в том смысле, что сейчас совсем не так, как было еще лет пять назад. В условиях, когда страна ведет боевые действия, политический климат стал иным, гайки закручиваются, «окно Овертона» сузилось, запреты повсюду - короче, всё по-другому. И эта реальность не думает устаканиваться. Картина нестатична, она меняется, и на глазах реальность становится, так сказать, всё новее и новее. Скажем, за последние недели сообщения о прилетах беспилотников, ранее достаточно редкие, стали практически ежедневными. Теперь регулярно объявляется режим беспилотной опасности, закрывается аэропорт, путешествие на самолете — это своего рода лотерея. Про ограничения интернета и блокировку мессенджера Telegram и говорить нечего. Теперь за обход блокировок то ли штрафовать собираются, то ли просто вводить дополнительную плату. В общем, ограничения - есть, запреты - есть, ощущения безопасности — нет.
- А что вообще в мире делается?
- Стабильности нет. Террористы опять захватили самолет (из фильма «Москва слезам не верит»).
Как следствие, у наших сограждан - всё более сокращенный горизонт планирования, проблемы с ощущением перспективы, образ будущего становится все более пессимистичным. И это не то, что бы просто чьи-то ощущения, а можно сказать, «медицинский факт», о котором говорили социологи на конференции, организованной не какими-нибудь желающими раскачать общую лодку, а вполне себе провластным Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) при поддержке ведущих исследовательских организаций и вузов страны. Там прозвучали следующие цифры: по состоянию на март 2026 года только 29% россиян имеют целостный образ будущего, который включает в себя положительную эмоциональную оценку будущего, понимание, каким оно будет, и веру в способность влиять на него. У 27% образ будущего не сформирован от слова совсем, у остальных он не полон. Как предупреждают те же социологи, непредсказуемое конструирование образов будущего, особенно в негативном ключе, может привести к социально-политической дестабилизации, росту протестных настроений в обществе, падению доверия к традиционным институтам — и всё это, напомню, в то время, когда парламентские выборы уже на подходе.
Не так давно мы в большой аналитической статье на ПЛН в рамках проекта «Политкухня» отмечали, что перед стартом важной избирательной кампании, с одной стороны, всё-то у партии власти под контролем, вертикаль построена, позиции единороссов настолько крепки, что беспокоиться им вроде бы не о чем. Многолетнее доминирование на выборах любого уровня, доступ к административным ресурсам, отсутствие острой конкуренции в условиях «зачищенной» политической поляны и многие другие факторы обеспечивают безусловное лидерство «Единой России» на партийной арене. И рейтинги у нее такие, что никто тут и рядом не стоит.
А с другой стороны, при всем этом благостном положении дел отмечали мы целый ряд потенциальных опасностей, вызовов, угроз, проблем общественно-политического и социально-экономического плана. С их учетом высокие проценты рейтинга ЕР до трехдневного голосования можно и не донести. Риски тут реальные — как свидетельствуют свежие данные от того же ВЦИОМа, уровень поддержки «Единой России» снизился за неделю более чем на процент и находится на отметке 29,3%. Напомню, что еще пару-тройку месяцев назад, в январе, ее рейтинг составлял почти 35%, а в конце прошлого года говорили о рейтинге выше сорока процентов. Теперь — нисходящий тренд и многочисленные вызовы. Спрашивается, как в таких условиях достигать на выборах спускаемые сверху показатели для регионов — те самые «55% плюс» за партию власти?
- Вот вопрос… Вы ж наповал меня бьете этим вопросом (из фильма «Место встречи изменить нельзя»).
Как говорил еще Ломоносов, «все изменения, которые в натуре имеют место, такого суть свойства, что ежели в одном месте чего убудет, то в другом — присовокупится». Соответственно, когда у партии власти убывает, у системной оппозиции в целом потихоньку присовокупляется — при этом проценты распределяются не равномерно. То у одних подрастет, то у других. Скажем, заактивничали намедни на федеральном уровне «Новые люди», четко и публично обозначили свое несогласие с ограничениями интернета, провели съезд — и полез рейтинг вверх: 13 марта «новолюди» впервые стали третьей парламентской силой, обогнав КПРФ. А 20 марта и вовсе вышли на второе место, опередив ЛДПР. Но, как было уже сказано, всё не статично — и на минувшей неделе, если верить социологам, произошли очередные колебания: ЛДПР прибавила целый процент (не иначе как потерянный единороссами) и с 10,7% вернулась на вторую позицию, «Новые люди» чуток потеряли и с 10,4% откатились на третье место. КПРФ остаётся четвертой (9,7%), хотя рейтинг компартии за неделю подрос на полпроцента. Столько же добавили эсеры, они занимают пятое место (5,8%) - не иначе, их призыв отменить ЕГЭ и ОГЭ был услышан родителями школьников; это на федеральном уровне, а на региональном, в Псковской области, при новом руководителе отделения СР Наталье Тудаковой проводится «сверка членства» - до 10 апреля выясняют, кто там из нескольких тысяч псковских эсеров реально в строю. Что касается партийных рейтингов, то сейчас декларируемый уровень поддержки ЛДПР, НЛ и КПРФ почти одинаковый – у каждой рейтинг в районе десяти процентов, плюс-минус. Примерно столько же граждан готовы проголосовать за непарламентские партии, и также около десяти процентов пока затрудняются ответить относительно своего отношения к партиям, что помимо прочего заставляет вспомнить и о «Яблоке» (главный вопрос тут — пустят ли партию на выборы), «Партии пенсионеров», «Родине», которых с учетом поддерживающих непарламентские объединения и неопределившихся не стоит сбрасывать со счетов. Ну да о непарламентских партиях мы поговорим в ближайшее время, когда будет информационный повод. А сейчас вернемся к разговору о «Единой России», у которой стартовала процедура предварительного голосования и за неделю выдвинулось без малого два десятка кандидатов, среди них как действующие депутаты, так и ряд новичков.
- Огласите весь список, пожалуйста (из фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика»)
А пожалуйста!
Из действующих депутатов областного Собрания выдвинусь по своим одномандатным округам Юрий Сорокин, Алексей Севастьянов, Игорь Дитрих и Андрей Козлов. Пройти в Собрание в составе региональных групп рассчитывают из нынешних парламентариев Татьяна Фомченкова, Ирина Толмачева и Олег Савельев.
Теперь что касается новых. По одномандатным округам заявились ветераны СВО, участники кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш и Андрей Ключко, депутаты Великолукской гордумы Юлия Ярышкина и Дмитрий Белюков (он, кстати, единственный, у кого на ПГ уже есть конкурент, ну или спарринг-партнер — самозанятый Юрий Иванов). Далее - сотрудницы филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева и Дарья Козьякова (последняя — совершает попытку камбэка, ранее она уже была депутатом областного Собрания).
В составе региональных групп на предварительном голосовании зарегистрированы экс-глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев, депутаты Псковской городской Думы Алексей Форш и Антон Мороз. Последний идет и на предварительное голосование на выборах в Госдуму: он — по партийному списку, а действующий депутат, секретарь регионального отделения ЕР Александр Козловский — по одномандатному округу №150.
- Это откуда к нам такого красивого дяденьку занесло (из фильма «Любовь и голуби»).
Так или иначе, с учетом выдвигающихся на предварительное голосование ЕР и их высоких шансов избраться (теперь уже не в областное Собрание депутатов, а после переименования - Законодательное Собрание Псковской области) не приходится сомневаться: состав регионального парламента значительно обновится. Ранее мы предполагали, что - не менее чем на треть, сейчас скорректируем прогноз в сторону увеличения уровня ротации. Как мы и писали в «Депутатском светофоре» и других аналитических материалах на ПЛН, в составе Собрания наверняка окажутся ветераны боевых действий (по определению президента, «новая подлинная элита России» и ее «золотой фонд»), а также персоны, так или иначе связанные с темой СВО. При этом ряд политиков, которые многие годы были депутатами, в новый состав очевидно не попадут (как нетрудно догадаться, не все рады такому повороту — особенно те, кто многие годы «пахали» на своих округах, а теперь вынуждены отдать их). Если раньше в этой связи мы говорили про некоторых представителей оппозиции - например, про теперь уже экс-руководителя регионального отделения «Справедливой России» Олега Брячака или вышедшего из родов партии «Новые люди» Андрея Маковского, то теперь расширяем прогноз и на ряд представителей партии власти. Лицо законодательного Собрания Псковской области значительно изменится, появится много новичков, и им придется давать ответы на вопросы о сохранении профессионального уровня депутатского корпуса, компетенций и готовности работать в законодательном органе власти. Так или иначе, многое станет очевидно совсем скоро. Напомню, сегодня — 31-е, последний день марта и, стало быть, уже завтра — апрель: весь этот месяц продлится этап выдвижения кандидатов на предварительное голосование. Ближайшие недели обещают быть в региональной политической жизни интересными.
А что касается событий федеральной повестки, то апрель — это такой любопытный месяц в российской политике: по статистике чаще всего глав регионов отправляют в отставку именно в середине весны. Правда, как пишут федеральные СМИ со ссылкой на свои источники, близкие к АП, в этом году «губернаторопад» может быть достаточно скромным - всего-то 3-4 управленца. Ну да, поживем — увидим, будем наблюдать. Обо всем расскажем на страницах Псковской Ленты Новостей и программах радио ПЛН FM, а еженедельный «разбор полетов» как и прежде будем устраивать в «Гонках по вертикали».
На сегодня всё. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.
Александр Савенко