«Гонки по вертикали»: новое лицо псковского парламента

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска

Новейшая политическая реальность. К чему пора привыкать?

Псковский региональный парламент: другое название, иные лица.

Партийные будни: предварительное голосование, колебания рейтингов и «сверка членства».

За последние годы распространенным стало выражение «наступила новая реальность». Кажется, только ленивый и ненаблюдательный политический обозреватель не высказался в том смысле, что сейчас совсем не так, как было еще лет пять назад. В условиях, когда страна ведет боевые действия, политический климат стал иным, гайки закручиваются, «окно Овертона» сузилось, запреты повсюду - короче, всё по-другому. И эта реальность не думает устаканиваться. Картина нестатична, она меняется, и на глазах реальность становится, так сказать, всё новее и новее. Скажем, за последние недели сообщения о прилетах беспилотников, ранее достаточно редкие, стали практически ежедневными. Теперь регулярно объявляется режим беспилотной опасности, закрывается аэропорт, путешествие на самолете — это своего рода лотерея. Про ограничения интернета и блокировку мессенджера Telegram и говорить нечего. Теперь за обход блокировок то ли штрафовать собираются, то ли просто вводить дополнительную плату. В общем, ограничения - есть, запреты - есть, ощущения безопасности — нет.

- А что вообще в мире делается?

- Стабильности нет. Террористы опять захватили самолет (из фильма «Москва слезам не верит»).

Как следствие, у наших сограждан - всё более сокращенный горизонт планирования, проблемы с ощущением перспективы, образ будущего становится все более пессимистичным. И это не то, что бы просто чьи-то ощущения, а можно сказать, «медицинский факт», о котором говорили социологи на конференции, организованной не какими-нибудь желающими раскачать общую лодку, а вполне себе провластным Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) при поддержке ведущих исследовательских организаций и вузов страны. Там прозвучали следующие цифры: по состоянию на март 2026 года только 29% россиян имеют целостный образ будущего, который включает в себя положительную эмоциональную оценку будущего, понимание, каким оно будет, и веру в способность влиять на него. У 27% образ будущего не сформирован от слова совсем, у остальных он не полон. Как предупреждают те же социологи, непредсказуемое конструирование образов будущего, особенно в негативном ключе, может привести к социально-политической дестабилизации, росту протестных настроений в обществе, падению доверия к традиционным институтам — и всё это, напомню, в то время, когда парламентские выборы уже на подходе.

Не так давно мы в большой аналитической статье на ПЛН в рамках проекта «Политкухня» отмечали, что перед стартом важной избирательной кампании, с одной стороны, всё-то у партии власти под контролем, вертикаль построена, позиции единороссов настолько крепки, что беспокоиться им вроде бы не о чем. Многолетнее доминирование на выборах любого уровня, доступ к административным ресурсам, отсутствие острой конкуренции в условиях «зачищенной» политической поляны и многие другие факторы обеспечивают безусловное лидерство «Единой России» на партийной арене. И рейтинги у нее такие, что никто тут и рядом не стоит.

А с другой стороны, при всем этом благостном положении дел отмечали мы целый ряд потенциальных опасностей, вызовов, угроз, проблем общественно-политического и социально-экономического плана. С их учетом высокие проценты рейтинга ЕР до трехдневного голосования можно и не донести. Риски тут реальные — как свидетельствуют свежие данные от того же ВЦИОМа, уровень поддержки «Единой России» снизился за неделю более чем на процент и находится на отметке 29,3%. Напомню, что еще пару-тройку месяцев назад, в январе, ее рейтинг составлял почти 35%, а в конце прошлого года говорили о рейтинге выше сорока процентов. Теперь — нисходящий тренд и многочисленные вызовы. Спрашивается, как в таких условиях достигать на выборах спускаемые сверху показатели для регионов — те самые «55% плюс» за партию власти?

- Вот вопрос… Вы ж наповал меня бьете этим вопросом (из фильма «Место встречи изменить нельзя»).

Как говорил еще Ломоносов, «все изменения, которые в натуре имеют место, такого суть свойства, что ежели в одном месте чего убудет, то в другом — присовокупится». Соответственно, когда у партии власти убывает, у системной оппозиции в целом потихоньку присовокупляется — при этом проценты распределяются не равномерно. То у одних подрастет, то у других. Скажем, заактивничали намедни на федеральном уровне «Новые люди», четко и публично обозначили свое несогласие с ограничениями интернета, провели съезд — и полез рейтинг вверх: 13 марта «новолюди» впервые стали третьей парламентской силой, обогнав КПРФ. А 20 марта и вовсе вышли на второе место, опередив ЛДПР. Но, как было уже сказано, всё не статично — и на минувшей неделе, если верить социологам, произошли очередные колебания: ЛДПР прибавила целый процент (не иначе как потерянный единороссами) и с 10,7% вернулась на вторую позицию, «Новые люди» чуток потеряли и с 10,4% откатились на третье место. КПРФ остаётся четвертой (9,7%), хотя рейтинг компартии за неделю подрос на полпроцента. Столько же добавили эсеры, они занимают пятое место (5,8%) - не иначе, их призыв отменить ЕГЭ и ОГЭ был услышан родителями школьников; это на федеральном уровне, а на региональном, в Псковской области, при новом руководителе отделения СР Наталье Тудаковой проводится «сверка членства» - до 10 апреля выясняют, кто там из нескольких тысяч псковских эсеров реально в строю. Что касается партийных рейтингов, то сейчас декларируемый уровень поддержки ЛДПР, НЛ и КПРФ почти одинаковый – у каждой рейтинг в районе десяти процентов, плюс-минус. Примерно столько же граждан готовы проголосовать за непарламентские партии, и также около десяти процентов пока затрудняются ответить относительно своего отношения к партиям, что помимо прочего заставляет вспомнить и о «Яблоке» (главный вопрос тут — пустят ли партию на выборы), «Партии пенсионеров», «Родине», которых с учетом поддерживающих непарламентские объединения и неопределившихся не стоит сбрасывать со счетов. Ну да о непарламентских партиях мы поговорим в ближайшее время, когда будет информационный повод. А сейчас вернемся к разговору о «Единой России», у которой стартовала процедура предварительного голосования и за неделю выдвинулось без малого два десятка кандидатов, среди них как действующие депутаты, так и ряд новичков.

- Огласите весь список, пожалуйста (из фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика»)

А пожалуйста!

Из действующих депутатов областного Собрания выдвинусь по своим одномандатным округам Юрий Сорокин, Алексей Севастьянов, Игорь Дитрих и Андрей Козлов. Пройти в Собрание в составе региональных групп рассчитывают из нынешних парламентариев Татьяна Фомченкова, Ирина Толмачева и Олег Савельев.

Теперь что касается новых. По одномандатным округам заявились ветераны СВО, участники кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш и Андрей Ключко, депутаты Великолукской гордумы Юлия Ярышкина и Дмитрий Белюков (он, кстати, единственный, у кого на ПГ уже есть конкурент, ну или спарринг-партнер — самозанятый Юрий Иванов). Далее - сотрудницы филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева и Дарья Козьякова (последняя — совершает попытку камбэка, ранее она уже была депутатом областного Собрания).

В составе региональных групп на предварительном голосовании зарегистрированы экс-глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев, депутаты Псковской городской Думы Алексей Форш и Антон Мороз. Последний идет и на предварительное голосование на выборах в Госдуму: он — по партийному списку, а действующий депутат, секретарь регионального отделения ЕР Александр Козловский — по одномандатному округу №150.

Ясное дело, список кандидатов — пока не окончательный, для выдвижения на предварительное голосование еще есть время. И наверняка мы увидим среди участников предварительного голосования и других ветеранов специальной военной операции, и многих других. С учетом того, какие персоны, бывало, выдвигались на праймериз в прежние годы, возможно появление достаточно неожиданных персон.

- Это откуда к нам такого красивого дяденьку занесло (из фильма «Любовь и голуби»).

Так или иначе, с учетом выдвигающихся на предварительное голосование ЕР и их высоких шансов избраться (теперь уже не в областное Собрание депутатов, а после переименования - Законодательное Собрание Псковской области) не приходится сомневаться: состав регионального парламента значительно обновится. Ранее мы предполагали, что - не менее чем на треть, сейчас скорректируем прогноз в сторону увеличения уровня ротации. Как мы и писали в «Депутатском светофоре» и других аналитических материалах на ПЛН, в составе Собрания наверняка окажутся ветераны боевых действий (по определению президента, «новая подлинная элита России» и ее «золотой фонд»), а также персоны, так или иначе связанные с темой СВО. При этом ряд политиков, которые многие годы были депутатами, в новый состав очевидно не попадут (как нетрудно догадаться, не все рады такому повороту — особенно те, кто многие годы «пахали» на своих округах, а теперь вынуждены отдать их). Если раньше в этой связи мы говорили про некоторых представителей оппозиции - например, про теперь уже экс-руководителя регионального отделения «Справедливой России» Олега Брячака или вышедшего из родов партии «Новые люди» Андрея Маковского, то теперь расширяем прогноз и на ряд представителей партии власти. Лицо законодательного Собрания Псковской области значительно изменится, появится много новичков, и им придется давать ответы на вопросы о сохранении профессионального уровня депутатского корпуса, компетенций и готовности работать в законодательном органе власти. Так или иначе, многое станет очевидно совсем скоро. Напомню, сегодня — 31-е, последний день марта и, стало быть, уже завтра — апрель: весь этот месяц продлится этап выдвижения кандидатов на предварительное голосование. Ближайшие недели обещают быть в региональной политической жизни интересными.

А что касается событий федеральной повестки, то апрель — это такой любопытный месяц в российской политике: по статистике чаще всего глав регионов отправляют в отставку именно в середине весны. Правда, как пишут федеральные СМИ со ссылкой на свои источники, близкие к АП, в этом году «губернаторопад» может быть достаточно скромным - всего-то 3-4 управленца. Ну да, поживем — увидим, будем наблюдать. Обо всем расскажем на страницах Псковской Ленты Новостей и программах радио ПЛН FM, а еженедельный «разбор полетов» как и прежде будем устраивать в «Гонках по вертикали».

На сегодня всё. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.

Александр Савенко