Александр Козловский: На предварительном голосовании «Единой России» появится много новых лиц

Среди участников предварительного голосования (ПГ) по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» на выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание депутатов еще появится много новых лиц. Такой прогноз сделал секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной Думы Александр Козловский, комментируя в программе «Политкухня» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) ход предварительного голосования.

Он напомнил, что этап выдвижения кандидатов стартовал в марте и продлится до 30 апреля.

«Думаю, что немного позже, ближе к окончанию подачи документов, мы увидим новые лица», – предположил лидер псковского отделения «Единой России» и охарактеризовал правила участия в ПГ как «достаточно демократичные».

По словам Александра Козловского, «Единая Россия» остается единственной политической силой в стране, которая определяет своих кандидатов на выборах по итогам предварительного голосования. По традиции электронное голосование проводится в конце мая.

«Решение о выдвижении того или иного кандидата принимают непосредственно жители Псковской области. Любой гражданин может зарегистрироваться и проголосовать за понравившегося кандидата в конце мая. Тот, кто наберет наибольшее количество голосов, представит партию на основных выборах осенью. Таким образом, мы уже сейчас вовлекаем граждан в процесс выборов, знакомим со своими кандидатами. И благодаря этой процедуре отбираем тех, кто действительно пользуется поддержкой», — пояснил Александр Козловский.

По его словам, среди заявившихся на предварительное голосование в Псковской области есть и новички, и действующие депутаты, а также те, кто работал в областном Собрании в прежние годы. В качестве примера Александр Козловский привел экс-депутата регионального парламента из Себежского района, социального координатора филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Дарью Козьякову. Она не входит в депутатский корпус нынешнего созыва, но избиралась ранее и теперь стремится вернуться в областное Собрание. Дарья Козьякова зарегистрирована на предварительное голосование по одномандатному избирательному округу №13.

Отвечая на вопросы о партийной «кухне» и проводящихся консультациях, Александр Козловский рассказал, что встречи в партии проходят, однако на итоги предварительного голосования они не влияют.

«Мы встречаемся, общаемся между собой внутри партии и, конечно, заручаемся поддержкой друг друга, корректируем наши действия. Потому что наша работа коллективная и, конечно, она проходит внутри партии. Но это не значит, что после совещания у нас все кандидаты определены», — резюмировал секретарь регионального отделения партии.

Напомним, выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» продлится до 30 апреля. Со дня выдвижения до 24 мая – агитационный период. Электронное голосование пройдет с 25 по 31 мая. Победители получат право представить партию на выборах, которые пройдут 18-20 сентября.

