Александр Козловский: На предварительном голосовании «Единой России» появится много новых лиц

Среди участников предварительного голосования (ПГ) по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» на выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание депутатов еще появится много новых лиц. Такой прогноз сделал секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной Думы Александр Козловский, комментируя в программе «Политкухня» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) ход предварительного голосования.
Он напомнил, что этап выдвижения кандидатов стартовал в марте и продлится до 30 апреля.
По словам Александра Козловского, «Единая Россия» остается единственной политической силой в стране, которая определяет своих кандидатов на выборах по итогам предварительного голосования. По традиции электронное голосование проводится в конце мая.
По его словам, среди заявившихся на предварительное голосование в Псковской области есть и новички, и действующие депутаты, а также те, кто работал в областном Собрании в прежние годы. В качестве примера Александр Козловский привел экс-депутата регионального парламента из Себежского района, социального координатора филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Дарью Козьякову. Она не входит в депутатский корпус нынешнего созыва, но избиралась ранее и теперь стремится вернуться в областное Собрание. Дарья Козьякова зарегистрирована на предварительное голосование по одномандатному избирательному округу №13.
Отвечая на вопросы о партийной «кухне» и проводящихся консультациях, Александр Козловский рассказал, что встречи в партии проходят, однако на итоги предварительного голосования они не влияют.
Напомним, выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» продлится до 30 апреля. Со дня выдвижения до 24 мая – агитационный период. Электронное голосование пройдет с 25 по 31 мая. Победители получат право представить партию на выборах, которые пройдут 18-20 сентября.
Проект Псковской Ленты Новостей и радио ПЛН FM клуб политических гурманов «Политкухня» призван сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике.
