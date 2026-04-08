«Политкухня»: Александр Козловский о предварительном голосовании, блокировке Telegram и предстоящих выборах

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политкухня». Сегодня в гости к «политическому шеф-повару», главному редактору Псковской Ленты Новостей Александру Савенко придет депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Гость студии ответит на вопросы о предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание Псковской области. В частности, Александр Козловский подробнее расскажет о своем решении принять участие в предварительном голосовании по отбору кандидата на выборы в Государственную Думу по одномандатному избирательному округу №150. Ведущий также обсудит с депутатом Народную программу партии и его деятельность в рамках Российского союза промышленников и предпринимателей.

Помимо этого, Александр Козловский выскажет свою точку зрения относительно блокировки Telegram.

Напомним, новый проект Псковской Ленты Новостей и радио ПЛН FM — клуб политических гурманов «Политкухня» — призван сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике. Это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м нам предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области.