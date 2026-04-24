«Дневной дозор»: Нужно ли оппозиции объединиться, чтобы победить партию власти?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли оппозиции объединиться, чтобы победить партию власти?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Предвыборная кампания, финишем которой станут сентябрьские выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание Псковской области, стартовала. Партии активно ведут подготовку, проводят съезды, форумы и внутрипартийные процедуры. «Единая Россия» является доминирующей политической силой, которую принято называть «партией власти», ведь у нее «контрольный пакет» в Госдуме и в абсолютном большинстве региональных парламентов, в том числе в Псковской области. В таком положении она находится уже давным-давно. Оппозиционные партии и хотели бы бросить ей вызов, но пока противостоять единороссам у них получается слабо.

А ведь наличие реальной конкуренции среди участников кампаний делает выборы более непредсказуемыми и интересными для избирателей, что положительно отражается на показателях явки, и в целом повышает степень легитимности избирательного процесса. Проще говоря, чем выше конкуренция — тем выше легитимность. Одно дело, когда круг партий и кандидатов ограничен, эксперты с самого начала заявляют о предрешенности итогов голосования, а избиратели не видят смысла в нем участвовать. И совсем другое - когда есть интрига, конкуренция высока, на выборах представлен весь спектр политических сил, при этом оппозиция активна и ресурсно обеспечена. Всё это несомненно повышает степень легитимности выборов, в чем на самом деле должны быть заинтересованы все, в том числе власть, оппозиция, избиратели, средства массовой информации.

Результаты опросов общественного мнения весной 2026 года показывают, что рейтинги «Единой России» падают, а оппозиционных партий - растут. За второе место борются ЛДПР, КПРФ и «Новые люди».

Как всегда, перед выборами политологи обсуждают, могла бы оппозиция объединиться, как это бывает в других странах, в состоянии ли она консолидировать силы и выступить единым фронтом против партии власти? Насколько этот сценарий реален в наших политических условиях? Или же это миф и фантазии политологов? Какие потенциальные альянсы возможны? Если вспомнить псковскую политическую историю, то на региональном уровне были попытки объединения усилий между партиями - например, КПРФ, СР и «Родиной». Но для такого альянса необходим некий теневой кукловод, а найдется ли он сегодня?

Об этом мы решили спросить у лидеров псковских отделений политических партий. Готовы ли они к союзничеству с коллегами?

Лидер псковских либерал-демократов, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков с трудом представляет альянс ЛДПР с другими партиями, и объединять усилия с другими партиями не собирается. По оценке Антона Минакова, даже в случае консолидации сил оппозиционных партий их будет в разы меньше, ежели у «Единой России». По его словам, на это указывают и результаты предыдущих выборов, и последние опросы ВЦИОМ.

«Действительно, в последнее время наметился тренд, по которому «Единая Россия» свои рейтинги теряет. При этом партии, представляющие системную оппозицию, потихоньку начинают набирать голоса избирателей. Я считаю, что этот тренд абсолютно понятен. Ни для кого не секрет, что, безусловно, когда партия власти одна находится у руля такое количество лет, она уже даже физически просто начинает немного людям надоедать. Мы видим ситуацию, которая сейчас происходит с ценами. Мы видим низкую явку на выборах. К сожалению, она на муниципальных выборах или выборах Законодательного Собрания зачастую составляет порядка 20—30-ти, максимум 40%. А это говорит о том, что избиратели, наверное, за последние годы потеряли веру в легитимность выборов и не считают, что их голос на что-то повлияет. Отсутствие консолидации между политическими партиями, достаточно большая разница в идеологии. На данный момент, знаете, мне очень сложно (представить), как мы могли бы объединиться. Например, ЛДПР с коммунистами или «Новыми людьми». Звучит даже абсурдно. Если брать, например, партию «Яблоко», то это я считаю не то, что невозможным, а даже катастрофическим решением. ЛДПР всегда была самостоятельной партией, старейшей партией в России. Мы шли на выборы своими силами, своими ресурсами и побеждали в Госдуме, занимали и третьи места, и первые места. За историю всякое бывало. Эта аудитория представляет сама по себе самостоятельную единицу, мы обладаем достаточным количеством опыта для того, чтобы на эти выборы выходить самостоятельно. Я понимаю, что на первое место, конечно, шансов немного, но тем не менее тенденция показывает на то, что позиция партии укрепляется».

Не против объединения сил с другими партиями руководитель фракции «Справедливая Россия» Наталья Тудакова. По ее словам, заключение подобных альянсов для справедливороссов не в новинку, заинтересованы они были и в сотрудничестве с коммунистической партией, только вот взаимной заинтересованности в консолидации от компартии так и не получили.

«Думаю, что идея, конечно, хорошая, и сильная левоцентристская партийная коалиция в нашей стране нужна. И фракциям, рьяно борющимся за права и защиту граждан нашей страны, необходимо создать такую коалицию. «Справедливая Россия» могла бы стать консолидирующей партией, которая могла бы сплотить вокруг себя всех, чтобы сделать нашу страну лучше, богаче, народ счастливее. В 2021 году три политические партии создавали коалицию, чтобы усилить левый фланг. «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» объединились. «Справедливая Россия» коммунистам ранее направляла также предложение об объединении. Однако из-за позиции части руководства КПРФ этот процесс до сих пор не имеет продолжения. Но повторюсь, сильная левоцентристская партийная коалиция стране нужна».

Секретарь Совета Псковского регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов вспоминает о том примере консолидации, который уже имел место быть в истории партии «Новые люди», когда, объединив силы с партией «Правое дело», вместе выдвигали кандидата в губернаторы. Впрочем, тогда такой альянс не увенчался успехом. Сегодня Игорь Романов не против консолидации сил с другими партиями ради победы над партией власти, однако у «Новых людей» есть условие, только при соблюдении которого такое сотрудничество может состояться.

«Многие партии не готовы консолидироваться сами. Мы не против консолидации, если будут разумные предложения. Мы готовы услышать, мы готовы смотреть, и если будет здравое зерно, то мы готовы объединиться. Объединяются же не партии, а люди, поэтому мы готовы объединяться с людьми. Теми, которые за здравый смысл. Как объединение, возможно, оно имеет место быть при выдвижении единого кандидата. Но потом не поделить будет места, если бы это был один кандидат - это одно, а консолидация и дальнейшее распределение мест - каким образом?»

«Яблоко» заместитель председателя регионального отделения партии Яна Иванова считает единственной оппозицией по отношению к «Единой России». Она перечислила несколько возможных причин, по которым партия могла бы заключить альянс с близкими по духу союзниками.

«Партия «Яблоко» является ведущей альтернативой партии власти в Псковской области. Мы - реальная оппозиция, которая предлагает альтернативную программу развития региона и страны по всем принципиальным вопросам: здравоохранения, образования, отношения к человеку, его правам и свободам, к жизни. Почему это важно? Не всё, что не «Единая Россия», является оппозицией к «Единой России». У нас есть партии, про взгляды которых нельзя сказать ничего определенного. То ли они националисты, то ли они либералы. Есть партии-проекты, специально придуманные, чтобы оттягивать оппозиционные голоса, но в парламенте голосующие одинаково с «Единой Россией». Мы готовы взаимодействовать со всеми, если у этого есть смысл, который ведет к честным выборам или улучшению жизни людей. А если говорить про стратегическое, а не тактическое объединение, то важен базис: «Яблоко» — партия мира и свободы. Говорить об объединении можно с теми, кто разделяет нашу позицию. Всем таким людям мы рады. Такие люди к нам приходят. Победить на выборах нужно, не чтобы сменить Петрова на Васечкина, причем Васечкин может быть хуже Петрова, а чтобы повлиять на политику, уточнить ее, изменить. Мы убеждены, что если достигнуть мира, то лучше будет и жителям нашей страны, и государству в целом».

Набрать много голосов на выборах оппозиции, по мнению политического обозревателя, главного редактора ПЛН Александра Савенко, помогло бы не столько объединение усилий партий, сколько более активные действия каждой, работа с избирателями, укрепление ресурсной базы, сильные кандидаты, которые были бы известны в Пскове, Великих Луках или в округах. Он также рассказал о шансах на консолидацию сил оппозиционных партий и о тех факторах, которые этому могут поспособствовать.

«Набрать много голосов на выборах оппозиции помогло бы не столько объединение усилий партий, сколько более активные действия каждой, работа с избирателями, укрепление ресурсной базы, сильные кандидаты, которые были бы известны в Пскове, Великих Луках или в округах. Особо отметил бы необходимость как следует готовить документы для регистрации на выборах. С этим у оппозиции неоднократно возникали проблемы — и не хотелось бы, чтобы кто-то из-за таких косяков оказался вне дистанции. Все должны участвовать — как говорится, больше партий, хороших и разных, больше кандидатов, больше активности. Это сделало бы избирательную кампанию более яркой и конкурентной, повысило бы явку, а значит и степень легитимности выборов стала бы выше. Что касается шансов оппозиции дать бой партии власти, то несколько месяцев назад это казалось нереальным. Но сейчас картина меняется, появляется интрига. Как известно, ситуация в экономике ухудшается, цены растут, к тому же в обществе накопилась усталость, людей достают многие запреты, ограничения, блокировки мессенджеров и т.д. В этой ситуации общественные настроения меняются, и электоральные перспективы становятся другими. На федеральном уровне рейтинг партии власти снижается (по данным ВЦИОМ, он уже в районе 27 с половиной процентов), уровень поддержки оппозиции наоборот растет, и разрыв между ними постепенно сокращается. Может ли помочь оппозиции объединение усилий, и возможно ли оно в принципе? Смотря какое. Например, объединить усилия в плане наблюдения за выборами — наверное да: трехдневное голосование требует значительных ресурсов и трат, оппозиционным партиям в одиночку тяжело, - возможно здесь они могли бы скооперироваться. А серьезные предвыборные альянсы исключены, они в принципе невозможны. В ЛДПР такие союзы запрещены еще со времен Жириновского, и никакой самодеятельности не подразумевается. Псковские коммунисты, наученные горьким опытом, в этот раз не будут объединяться даже с идеологически им близкими левыми объединениями, не говоря уже про другие партии. «Новые люди» устами своего регионального руководителя дали ясно понять, что каких-то альянсов не будет. Предполагаю, что это можно будет сказать про «Яблоко» и «Справедливую Россию». Партий много, все пойдут на выборы самостоятельно, у всех свои цели и задачи».

Российский политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников убежден, что ни о какой консолидации сил среди политических партий и речи быть не может, и причины, по которым он придерживается такого мнения, он перечислил. Дмитрий Солонников тоже наблюдает снижение рейтинга партии власти среди избирателей, он объяснил, чем это может быть вызвано и к каким результатам может привести на выборах-2026.

«У каждого какое-то свое представление о будущем. И представление о будущем у коммунистических, у левых движений — одно, у консервативных движений — другое. Кто-то выступает за возвращение монархии, кто-то выступает за развитие капитализма, частной собственности и свободы предпринимательства, эксплуатацию человека человеком. Чем лучше, тем больше. Чем больше, тем лучше. Кто-то будет говорить о необходимости возвращения к социализму, к плановой экономике, к системе, когда человека не эксплуатируют, когда все равны в обществе. И как в этой ситуации люди с одной повесткой будут объединяться с другой? Поэтому сказать, что оппозиция объединится — нет, конечно, она совершенно разная. И у каждого своя задача, каждый хочет продвинуть свой образ будущего, насколько уж он там внимательно прописан. Совершенно необязательно в этой ситуации, что все должны быть сразу вместе против «Единой России». Кто-то будет скорее ближе к «Единой России», потому что его образ будущего ближе к образу будущего «Единой России», нежели политика, продвигаемая другими политическими силами. Партии не объединятся. Другой вопрос, как будет население голосовать. У нас уже был прецедент, когда было массовое объединение населения. Крымский консенсус в 2014 году и активная поддержка федеральной политики. Несколько лет голосование четко совершенно шло в рамках поддержки всех действий федерального центра и всех представителей федерального центра в регионах, в том числе в 2014 году. А потом случился 2018 год, когда в целом ряде регионов голосование шло от противного. То есть всё, договоренность о консенсусе разрушилась, прошло четыре года. И в целом ряде регионов мы видели протестное голосование за кого угодно, только не за представителей власти. То есть поддерживаем любого кандидата, только не из властной вертикали. А сейчас, в 2026 году, мы можем столкнуться с тем, что голосовать будут, за кого угодно, только не за представителей властной вертикали. Такой сценарий возможен. Еще раз, четыре года его не было. Сейчас, как показывают опросы ВЦИОМ, он не стопроцентно вероятен, но его призрак начинает ходить не по Европе, а по России».

По итогу сегодняшней программы представители политических партий региона и наши эксперты рассуждали о том, нужно ли оппозиции объединиться, чтобы победить партию власти. Мнения их не смогли достичь единообразия. Некоторые политические лидеры не считают нужным объединять усилия ради победы над партией власти на грядущих выборах. Некоторые эксперты убеждены, что в предвыборной гонке-2026 некоторые альянсы между партиями все же возможны, но цели могут заключаться не только в победе над партией власти. Но прозвучали сегодня и слова о том, что вероятность консолидации сил между оппозиционными партиями на выборах-2026 крайне мала, ведь у каждого свои цели, задачи и идеология. А кто из наших собеседников окажется правым, мы узнаем в сентябре этого года.

Александра Братчикова