Политика

«Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России» перед выборами в Госдуму

Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» объединятся, соответствующее соглашение может быть подписано до конца недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы думской фракции справороссов Михаила Емельянова.

«Это не слухи, это действительно так. Произойдет объединение наших трех партий. Это результат тех переговоров, которые вел лидер партии Сергей Миронов. Была поставлена цель создать левую партию, левопатриотическую», - сказал он.

По его словам, соглашение об объединении будет подписано в ближайшие дни. «Завтра будет президиум партии, на котором будут одобрены принципы объединения. И я думаю, что к концу недели может состояться официальное подписание», - уточнил парламентарий.