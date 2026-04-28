«Гонки по вертикали»: элитный переворот, коммунист Брячак и межпартийная тусовка жириновцев

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Сегодня вторник, 28 апреля, и это значит, уже послезавтра истекает срок выдвижения участников предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму и Законодательное Собрание Псковской области. Правда, говорят, срок приема заявок могут и продлить. Но у нас в регионе и так выдвинуто более ста двадцати кандидатов, к тому же в этой шахматной партии перед падением флажка накануне был сделан, видимо, последний необходимый ход. На доске появилась фигура главного врача областной детской больницы, депутата Псковской гордумы Евгения Васильева, заявленного по одномандатному округу №2. Ждали-ждали мы, кто там на Запсковье будет выдвинут, то одна персона обсуждалась, то другая, и вот - свершилось, свезло доктору, который в гордуму избирался в совсем другой части города.

- Это я удачно зашел (из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»)

Если использовать образ из другой головоломки, то после выдвижения Евгения Васильева пазл сложился: все фрагменты заняли свои места, и картина обрела завершенность.

В целом, уже можно подвести предварительные итоги первого этапа праймериз. Казалось бы, что тут было ожидать? Предварительное голосование - традиционное действо, которое партия власти устраивает на старте всех выборов. Да, решает целый ряд задач, но если говорить про праймериз как процедуру определения кандидатов, то в последние годы это был, в значительной степени, ритуал, не предполагающий никаких неожиданностей. Но не в этот раз.

Псковские единороссы изрядно посрамили аналитиков и скептиков. Процесс выглядел как одна сплошная интрига и изобиловал крутыми поворотами.

Что в итоге? Многие «знатные» депутаты и политические тяжеловесы - например, экс-депутат Государственной Думы и Верховного совета РСФСР Виктор Антонов, вице-спикеры областного Собрания Александр Братчиков, Армен Мнацаканян, Виктор Остренко и ряд других депутатов, видимо, не попадут в новый созыв регионального парламента. Даже те из них, кто, допустим, выдвинется на праймериз, скорее всего, окажутся на непроходных позициях. Понятно, что не будет в Собрании и депутата Анастасии Повторейко, которая ныне является фигурантом громкого уголовного дела и находится под домашним арестом. В общей сложности, по нашим подсчетам, более 10 действующих депутатов-единороссов в сентябре утратят свои полномочия.

- Финита ля комедия (из фильма «Джентльмены удачи»)

Из «старой гвардии» партии власти в новом созыве останутся человек пять, прежде всего из числа руководителей Собрания. По ряду одномандатных округов, многократно истоптанным действующими парламентариями, теперь пойдут представители, как сказал президент, новой подлинной элиты страны, в том числе ветераны специальной военной операции Андрей Ключко и Михаил Каратыш. Плюс сотрудницы фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева и Дарья Козьякова, а также и другие бюджетники - директора школ Елена Синева и Юлия Ярышкина, сотрудник Великолукской академии физической культуры и спорта Дмитрий Белюков, врачи Дмитрий Мельцер и уже упомянутый Евгений Васильев. А в региональных группах тоже много тех, кто никогда не были депутатами псковского регионального парламента - начиная с выдвинувшегося на предварительное голосование как в Госдуму (по списку), так и в Законодательное Собрание Антона Мороза и советника губернатора Павла Гомона и заканчивая, скажем, бывшим главой Дедовичского района Геннадием Афанасьевым.

Так или иначе, у нас продолжается ротация элит. Меняющий название на Законодательное Собрание Псковской области региональный парламент будет с абсолютно новым лицом.

Уходят, в первую очередь, политики ресурсные, известные, связанные с прежними главами региона и старыми временами. Губернатор Михаил Ведерников парламентскими выборами 2026 года фактически завершает мощный элитный переворот в регионе.

Губернатор выступает перед депутатами регионального парламента. 2024 год. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

По нашему прогнозу, ротация в регпарламенте затронет порядка 60% состава депутатского корпуса.Кстати говоря, перемены произойдут не только среди депутатов от партии власти, но и в рядах оппозиции. Уже понятно, что не продлят депутатские полномочия Владимир Панченко (КПРФ), Андрей Маковский («Новые люди») и Артур Гайдук («Яблоко»). Не будет в Собрании ранее сложившего полномочия областного депутата и объявившего об уходе из политики эсера Олега Брячака. Хотя фамилия Брячака в списке кандидатов на выборах вполне вероятно окажется. Это я к тому, что младший представитель династии - до недавнего времени член областного молодежного парламента от «Справедливой России» Дмитрий Брячак покинул эту молодежку… в связи со вступлением в КПРФ.

На снимке: Олег Брячак принимает сына Дмитрия в партию. 2025 год. Фото: пресс-служба регионального отделения «Справедливой России»

Но тут интереснее другое. Может быть, и в планах самого Олега Брячака, отодвинутого от руководства реготделением СР, совершить нечто подобное? На мой вопрос, не собирается ли Олег Михайлович вслед за сыном перейти из «Справедливой России» в КПРФ, он ответил так: «Раз я политикой не занимаюсь - то и сказать мне по этому поводу нечего» (после чего поведал, что ему сейчас не до этого - дескать, серьезным строительством занимается). А вообще эта ироничная фраза про то, что политикой не занимаюсь, отсылает к другим недавним заявлениям Брячака: во-первых, к его словам о сложении полномочий регионального руководителя «Справедливой России» и уходе из политики, а во-вторых, к нетривиальному объяснению решения принять вакантный мандат депутата Псковской гордумы: мол, муниципальным депутатом я стану, но в политику не вернусь.

- Парадокс! (из фильма «Брат-2»)

И вот теперь - уклончивое и не лишенное юмора новое заявление: политикой не занимаюсь - сказать нечего. Короче, фиксируем переход в КПРФ Брячака-младшего и очередную страницу в истории взаимоотношений клана Брячаков с псковскими коммунистами. Помнится, основатель династии бизнесменов-депутатов Михаил Васильевич начинал в 1990-е с «Партии экономической свободы», то есть был стопроцентным антагонистом комми, потом соперничал с ними на выборах. А став региональным руководителем вроде как идейно близкой КПРФ «Справедливой России», тем не менее, говорил: мол, с рядовыми коммунистами общий язык находим, а с руководством - нет. В свою очередь верхушка обкома компартии отвечала ему резко. Как заявлял в свое время член ЦК КПРФ, бывший первый секретарь псковского обкома Владимир Никитин, «Брячак и Турчак одинаково бесполезны для Псковской области» - и далее он пояснял в том духе, что эсер Михаил Брячак поддерживает губернатора Андрея Турчака потому, что партия «Справедливая Россия» - это замаскированный филиал «Единой России». Потом, уже при Олеге Брячаке, псковские эсеры то сближались с местными зюгановцами - даже вместе ходили на выборы, то враждовали, причем, переходили на личности - помнится, первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко публично называл главного эсера не иначе как сукин сын, и впоследствии в рамках «Армрестлинга» в эфире нашей радиостанции получил от Олега Брячака знатную взбучку. Короче, тут можно много чего вспомнить. А сейчас во взаимоотношениях наступает новый период.

Судя по всему, уходить из псковской политики Олег Михайлович пока не готов. От «Справедливой России» до КПРФ не так уж далеко, а эсер и не такие кульбиты совершал.

Опять же у псковских коммунистов - жесточайший кадровый голод и с финансами напряженка. И всё это перед важными выборами. Но мы, разумеется, ничего не утверждаем, просто гипотетически рассуждаем, наблюдая за происходящим. И продолжаем следить за тем, что происходит на разных флангах псковской политики, отмечаем как важные, уже вполне очевидные тенденции, так и просто любопытные моменты.

Как говаривал классик, бывают странные сближенья. Одно из них произошло в минувшие выходные не где-нибудь, а в псковской областной библиотеке. На первый взгляд, несколько странно: политики - и вдруг в читальне. Все ли из них в принципе точно помнят, где она находится.



- Как пройти в библиотеку? (из фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика»)

Ну а если говорить серьезно, то там, на Профсоюзной, в воскресный полдень псковские либерал-демократы во главе с Антоном Минаковым и Сергеем Литвиненко открывали выставку, посвященную 80-летию основателя партии Владимира Жириновского. На мероприятие пришел ряд жириновцев, так сказать, героев минувших дней. Там можно было увидеть и экс-депутата Госдумы от ЛДПР, ныне справедливоросса Виктора Яшина, муниципального депутата, казака, тоже эсера, а теперь еще и члена «Дружины» Игоря Иванова, руководителя регионального отделения партии «Родина» Павла Бикташева и других персонажей. Что удивило - вся эта разношерстная публика, в свое время разошедшаяся по разным лагерям и не скрывавшая обид и разногласий, снова встретилась. Общались, обсуждали новости, охотно фотографировались вместе и потом выкладывали снимки в соцсети.

На снимке: Павел Бикташев, Владимир Ефимов, Игорь Иванов, Антон Минаков и Виктор Яшин на открытии выставки «Жириновский. Продолжение». Фото: социальная сеть «ВКонтакте»

Понятно, что бывшие и нынешние элдэпээровцы встретились по случаю юбилея когда-то объединявшего их вождя и, так сказать, бойцы вспоминали минувшие дни. Но с учетом перемен в региональном отделении «Справедливой России» (там теперь верховодит Наталья Тудакова), не очень понятной ситуации с электоральными перспективами «Родины» и замаха ЛДПР на то, чтобы стать второй политической силой, я бы не исключал, что в библиотеке обсуждали и предстоящие выборы, стратегию и тактику похода на них этого фланга оппозиции. Впрочем, ничего тут утверждать не берусь - если и последует в этом смысле какое-то продолжение, то надо набраться терпения. Как принято говорить, время покажет.

На этом всё. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.