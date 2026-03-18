Вызовы и угрозы для партии власти

Псковская Лента Новостей продолжает проект «Политическая кухня», посвященный предстоящим выборам депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания. Сегодня мы даем старт серии аналитических материалов, в которых проведем анализ потенциала ведущих партий, исследуем их ресурсную базу и очертим круг потенциальных проблем, которые могут возникнуть на предвыборной дистанции. Естественно, первая партия, с которой следует начать этот серьезный разговор, - «Единая Россия», носящая неформальный титул «партии №1» и обладающая парламентским большинством как в целом по стране, так и в нашем регионе.

На Олимпе

Казалось бы, позиции единороссов в настоящее время настолько крепки, что и беспокоиться им вроде бы не о чем. Многолетнее доминирование на выборах любого уровня, доступ к административным ресурсам, отсутствие острой конкуренции в условиях «зачищенной» политической поляны и многие другие факторы обеспечивают безусловное лидерство ЕР на партийной арене.

Фактически вся вертикаль власти сегодня — представители этой партии. Псковскую область с 2017 года возглавляет единоросс Михаил Ведерников. По информации из регионального отделения ЕР, именно он, как и пять лет назад, станет лидером списка кандидатов от «Единой России» на сентябрьских выборах в областное Собрание депутатов. Как свидетельствуют результаты социологических исследований, в том числе и те, на которые ссылается бывший псковский вице-губернатор, политический консультант команды главы региона Александр Серавин, рейтинги «Единой России» достаточно высоки — они колеблются в районе 40%. Ни одна другая политическая партия здесь даже близко не стоит. Предел мечтаний любой из них — второе место: будучи реалистами, о большем там не загадывают.

Весьма высок рейтинг и у депутата Государственной Думы от Псковской области Александра Козловского, возглавляющего региональное отделение «Единой России». Он отработал в российском парламенте уже два созыва, постоянно присутствует в информационном пространстве, регулярно выезжает в муниципальные округа Псковской области, встречается с однопартийцами и избирателями. По сути дела, за многие годы это первый депутат Госдумы от нашего региона, который реально, на системной основе, работает в своем округе. По словам политика, он сохраняет мотивацию к продолжению парламентской деятельности и готов вновь представить партию на сентябрьских выборах.

Следует отметить, что избирательные кампании пройдут в условиях, когда оппозиция в регионе в целом слаба, не обладает значительными ресурсами и не способна противостоять доминанте ЕР, которая все последние годы только усиливается. Если раньше в рядах оппозиции на выборы зачастую шли ресурсно обеспеченные политики-бизнесмены, которые по различным причинам не влились в партию власти, то теперь этого не стало. Бизнес в такие игры больше не играет. В целом оппозиция «зачищена» - наиболее радикальная ее часть фактически нейтрализована, а умеренная - доведена до уровня полной лояльности к власти. В этом легко убедиться на примере представителей «системной оппозиции» в областном Собрании депутатов. Никакой критики руководства из их уст уже давно не звучит, острых вопросов власти они не задают, голосовать «против» по принципиально важным для команды губернатора вопросам (например, при принятии областного бюджета) не отваживаются даже коммунисты и яблочник.

Псковский региональный парламент, в котором в былые времена бушевали нешуточные страсти, в последние годы перестал быть местом острых политических баталий. И даже обсуждение проблемных тем накануне важнейшей для всех партий избирательной кампании-2026 проходит в «управляемом режиме», что, конечно же, является заслугой спикера – единоросса Александра Котова, настолько контролирующего деятельность областного Собрания, что всё там происходит как будто по мановению его дирижерской палочки.

Ноу проблем?

Однако при всем этом благостном положении дел есть и целый ряд потенциальных опасностей, вызовов и угроз, которые единороссы, похоже, расслабившись, перестали серьезно оценивать. Партия слишком долго находится в комфортном положении — используя лексику экс-губернатора Псковской области и бывшего партийного лидера Андрея Турчака, «лежит в теплой ванне». За последние годы фактически сформировалось новое поколение политиков – единороссов, которые никогда не избирались в острой конкурентной борьбе и не понимают, что такое реальные выборы. Они считают, что победа (согласование) на праймериз гарантирует им пребывание в законодательном органе. А после этого - как «от сессии до сессии живут студенты весело» - можно пять лет пребывать в режиме «чего изволите», до следующих выборов. За многие годы члены ЕР привыкли абсолютно некритично поддерживать инициативы исполнительной власти и готовы закрывать глаза на проявления бесхозяйственности чиновников, что абсолютно неправильно. В прежних созывах ЕР позволяла себе умеренную критику в том формате, в котором не позволяет сейчас. Субъектность партии была выше, и отдельных депутатов тоже. А сейчас – «одобрямс». С одной стороны, это эффективно для системы власти и демонстрирует управляемость. С другой стороны, депутатский корпус в этой системе координат выглядит как придаток органов исполнительной власти. Не исключено, что данная проблема может «выстрелить» во время выборов и привести к негативным последствиям.

Описанная выше модель хороша в тучные годы, а не тогда, когда социально-экономический кризис, бьющий по карманам населения (рост тарифов ЖКХ, галопирующие цены и т. д). Народ зачастую сталкивается с острыми проблемами выживания, а политики живут в отрыве от реальной повестки, озвучивая нарративы про народную программу. И это притом, что партией власти на самом деле делается достаточно много - просто там уже перестали четко доносить до людей информацию и рассказывать о реальных результатах своей деятельности.

Словом, избирательная кампания - 2026 будет проходить в крайне непростой ситуации, связанной с причинами как экономического, так и политического характера.

Все последние годы наша страна живет в условиях продолжающихся военных действий. Уже более четырех лет прошло с момента начала специальной военной операции (СВО). За это время стандартной стала информационная повестка, в которой постоянно присутствуют сводки с линии фронта, сообщения о прилетах беспилотников в регионы России, информация об ударах по объектам энергетики, разрушениях и т. д. За примерами в Псковской области далеко ходить не надо: буквально в феврале этого года БПЛА атаковали Великие Луки, в результате произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами, а про регулярные ограничения в работе псковского аэропорта и говорить нечего. С течением времени растет количество семей, так или иначе травмированных вооруженных конфликтом: у кого-то погибли родственники, кто-то вернулся с фронта с серьезными физическими травмами, кому-то из ветеранов непросто вернуться к мирной жизни и т. д. Вот такой он, новый электорат.

Параллельно с этим масс-медиа постоянно сообщают о вялотекущем переговорном процессе, однако перспективы наступления мира дипломатическим путем, как и прежде, окутаны туманной дымкой. Естественно, от всего этого за последние годы у людей накопилась усталость. К тому же на эту внутреннюю повестку и стандартный информационный поток накладываются тиражируемые СМИ заявления западных политиков о подготовке к якобы неминуемой войне с РФ, сообщения об увеличении численности армейских подразделений в странах Европы, размещении военных баз у наших границ, проведении участниками североатлантического альянса масштабных учений и других проявлениях воинственности коллективного Запада, что рождает у населения тревоги и фобии.

Обозначая в начале года эти моменты в статье «Прогноз по году», мы отмечали: всем, и прежде всего властям, важно понимать и учитывать данные обстоятельства при принятии решений, а также проведении информационной политики. Очевидно, что уповать исключительно на ультрапатриотический сегмент общества, лояльных госслужащих и верить в эффективность пропагандистских инструментов - недальновидно. Как известно, пропаганда наиболее эффективна в период патриотического подъема и консолидации всего общества, а пик этих явлений миновал, о чем свидетельствуют результаты опросов общественного мнения. Вслед за этим у граждан вполне могут наступить апатия и уныние, тем более, что значительная часть населения сейчас сталкивается и со сложностями экономического плана. Непрекращающийся рост цен и тарифов на услуги ЖКХ (в условиях, когда зарплатам и пенсиям за ними не угнаться) приводит к тому, что сводить концы с концами становится еще сложнее чем прежде. Впрочем, денег не хватает не только в кошельках и на карточках рядовых граждан. Не достает их в бюджете страны - как следствие, происходит сокращение финансирования социальных и инфраструктурных программ, и это видно невооруженным глазом. Для тех, кто понимает, как работает государственная экономика, очевидно: средств объективно не хватает. Это не вина региональных властей и не вина «Единой России», однако это тот контекст, в котором приходится жить, работать и… решать задачи на выборах.

Раньше в год больших избирательных кампаний власти всегда стремились дать населению «подарки» - будь то повышение пенсий, увеличение зарплат в бюджетной сфере, сдача общественно значимых объектов, введение материнского капитала и др. Тем самым демонстрировалась забота социального государства о людях. А в этом году, перед парламентскими выборами ничего этого не происходит – напротив, увеличивается количество налогов, поборов, штрафных санкций, ограничений и т. д. Либо власть всё настолько контролирует, что может не беспокоиться, либо бюджетный дефицит не дает возможностей для раздачи таких «кайфушек», либо наверху перестали беспокоиться по поводу общественного мнения.

Таким образом, при всей позитивной для партии власти социологии безусловно присутствуют риски. Проще говоря, с учетом всех названных вызовов и угроз высокие проценты рейтинга ЕР до трехдневного голосования 18-20 сентября можно и не донести.

В поисках утраченного времени, или Догоняй, а то проиграешь

На старте года больших выборов было бы естественным наблюдать со стороны ЕР мобилизацию сил и активные действия, что происходило в былые годы перед началом важных предвыборных забегов. Однако пока партия выглядит достаточно расслабленной, пассивной и потеряла темп, что выражается во многих моментах. Как мы уже отмечали, единороссы, за редким исключением, перестали реально отвечать на вызовы актуальной повестки. Но нельзя же постоянно говорить, как у нас всё здорово и благодаря Народной программе решены все проблемы, в то время, когда люди замерзают в поселках, сидят без света, тарифы растут, а цены пляшут. Ранее политическое руководство единороссов в этом отношении действовало более грамотно и мудро - «болевые точки» не замалчивали, а реагировали на них, участвовали в обсуждении и предлагали свои пути решения проблем. Да, временами оппоненты упрекали единороссов в том, что они не более чем изображают бурную деятельность, но, по крайней мере, они не игнорировали повестку. Более того, представители ЕР вполне могли себе позволить и критику чиновников, достаточно острые выступления, проведение акций вроде «Партийного контроля» за ценами, то есть они не жили в отрыве от реальной жизни. То, что происходит сегодня, принципиально отличается от прежней картины.

К тому же едва ли не впервые за многие годы мы наблюдаем ситуацию, при которой избирательной кампанией единороссы реально начинают заниматься непривычно поздно — только в марте, одновременно с уже запущенной процедурой праймериз. Раньше подготовка к выборам и неофициальная кампания обычно стартовали в начале года, а то и в декабре. С того момента, когда Единый день голосования был перенесен на сентябрь, то есть сложился стандартный цикл, избирательные кампании со всеми их многочисленными этапами — это порядка 9 месяцев. Кстати, когда парламентские выборы проводились в декабре, кампании единороссов начинались в марте, то есть за те же девять месяцев до дня голосования. В 2026 году три месяца избирательной кампании уже фактически потеряны. И это касается не только подготовительного этапа, мы не наблюдаем вообще никакой активизации - ни массовых мероприятий, ни работы партийного отделения в публичном пространстве, ничего этого не видно. Если на протяжении многих лет мы писали в аналогичных аналитических материалах, что подобно тому как в шахматах «белые начинают и выигрывают» - единороссы начинают кампанию первыми (проводят свои традиционные праймериз, формируют повестку, задают темп и т. д.), то сейчас картина иная. Первой в области стартовала в этот раз не «Единая Россия», а ЛДПР, которая в первый день весны провела в Пскове масштабный форум «Плечом к плечу».

Мало того, что на форум в «Простории» из Москвы приехал лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий, так еще на мероприятие и губернатор-единоросс Михаил Ведерников пришел. И это было воспринято наблюдателями как неожиданность, если не сказать - нонсенс.

И тут одно из двух: либо псковские единороссы думают, что у них всё настолько под контролем и, как всегда, власть обеспечит им результат на выборах, либо у них просто всем этим некому заниматься и нет необходимых финансовых ресурсов. Так или иначе, пока ни одного серьезного мероприятия под эгидой ЕР мы не наблюдали.

Да, у Александра Козловского есть своя программа действий, в том числе он регулярно выступает в СМИ, встречается с жителями области, проводит конкурс рационализаторов и т. д, однако какое прямое отношение это имеет к решению электоральных задач, не понятно. Так или иначе, партийная газета регионального отделения не выходит (в то время как «Справедливая Россия», например, свою газету в Псковской области уже выпускает), массовых мероприятий под эгидой ЕР не проводится, проявления активности потенциальных кандидатов минимальны. А то, что делается, ориентировано скорее не на избирателей, а на партийное руководство, перед которым необходимо отчитываться. Мониторинг партийной деятельности дает четкое представление о том, что ЕР ориентирована на решение двух задач – и это не электоральные задачи. Во-первых, на поддержку региональной власти. Во-вторых, на выполнение показателей KPI, зачастую просто по количественным показателям.

Всё это весьма опасные явления, которые могут негативно сказаться на показателях партии в сентябре.

Кроме того, дистанционное электронное голосование (ДЭГ), которое активно использовалось на выборах в Псковской области все последние годы и, как считала оппозиция, работало на партию власти, в условиях ограничения мобильного интернета может и не принести желаемого эффекта. А задачи, напомню, стоят серьезные: как утверждают федеральные СМИ со ссылкой на источники в органах власти, АП ставит перед регионами следующие целевые показатели: явка не менее 50-55%, поддержка ЕР — не менее 55 процентов. Много ли это? Для сравнения: пять лет назад на выборах в псковский региональный парламент явка составила около 43%, а уровень поддержки «Единой России» - порядка сорока процентов.

Денег нет, но надо держаться

Говоря о вызовах для «Единой России», необходимо отметить, что при всей слабости оппозиции и примитивности современных избирательных кампаний, которые не предполагают никакого креатива и серьезных битв капиталов, - участие в выборах все равно требует солидных денежных средств. А их ждать особо неоткуда.

Это в 2021-м, на предыдущих выборах, когда в областное Собрание депутатов шел секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак (ему было необходимо переизбраться и затем пролонгировать свои полномочия в Совете Федерации), значительная финансовая поддержка псковским единороссам направлялась из федерального центра.

Теперь всё иначе. Бывший псковский губернатор работает на Алтае, его сменщиком на посту руководителя Генсовета «Единой России» стал Владимир Якушев, никакого отношения к Псковской области не имеющий.

К тому же денег у всех политических партий объективно стало меньше, о чем красноречиво свидетельствуют недавно опубликованные Центральной избирательной комиссией данные за 2025 год суммы пожертвований сократились, соответственно, бюджеты на избирательные кампании всем порежут.

Это коснется всех, тем более отделение партии в Псковской области — небольшом субъекте РФ, который не имеет серьезного электорального веса на общефедеральных выборах.

Что касается региональной избирательной кампании, то, как мы уже неоднократно отмечали, представители бизнеса идти на выборы в Псковское областное Собрание депутатов и скидываться в пущенную по кругу шапку желанием не горят. Не те времена ныне.

По нашим данным, особо желающих, кроме бизнесмена, депутата Псковской городской Думы Антона Мороза, не видно. То есть привлечь ресурсы местного бизнес-сообщества, как это происходило прежде, будет очень сложно.

Новая тактика

В последние годы на выборах произошел переход от модели, предполагающей опору на кандидатов, к другой, подразумевающей достижение цели с помощью политических технологий. Изменилась методология избирательных кампаний, и задачи теперь решаются иными средствами.

Ранее ставка делалась на известных кандидатов, лидеров общественного мнения (таких, например, как Виктор Антонов, Борис Полозов, Валентин Каленский и др.), определяющими были их качества, авторитет, популярность в городах и районах. Задачей на выборах являлось продемонстрировать с помощью конкретных аргументов, что кандидат-единоросс лучше, чем оппоненты. Важно было убедить избирателей в этом.

Опорой партии на выборах были сильные и известные в районах политики, которые без дополнительных финансовых ресурсов благодаря своим качествам и работе на территориях уверенно выигрывали выборы.

К числу таких крепких депутатов-одномандатников можно отнести как многих экс-парламентариев, так и нынешних народных избранников.

Это, к примеру, председатель Собрания Александр Котов, его заместители Александр Братчиков, Юрий Сорокин, Игорь Дитрих, Виктор Остренко, руководитель фракции ЕР Армен Мнацаканян, глава комитета по законодательству и МСУ Алексей Севастьянов и ряд их коллег. Все они ранее гарантировали победу в одномандатном округе и параллельно поднимали общий результат партии в конкретных округах.

В последнее время на выборах всё больше используется политтехнологическая модель. Здесь главное – не убедить, а отмобилизовать свою базу и привести ее на выборы благодаря административным рычагам, технологии дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и другим возможностям. С учетом этого не так и важно, кто именно становится кандидатом –популярный и опытный политик или практически неизвестный избирателям человек. На первый план на выборах выходят технологии и мобилизационная база. Основная нагрузка ложится на технологический штаб.

Отметим, что методы команды Александра Серавина пока были эффективны, с 2019 года у партии власти в Псковской области - ни одной осечки

По нашей информации, в ряде одномандатных округов на выборы от ЕР могут пойти ветераны специальной военной операции, в том числе участники кадровой программы «Герои земли Псковской» (при этом некоторые нынешние одномандатники - Александр Братчиков, Армен Мнацаканян, Виктор Остренко, Владимир Кузь - могут баллотироваться в депутаты по партийному списку – без твердых гарантий сохранения мандатов. Ибо всё будет зависеть от уровня поддержки ЕР по итогам трехдневного голосования: проголосует народ дружно за партию – получит списочник депутатское кресло, не будет высоких процентов – пролетит мимо Законодательного Собрания).

С одной стороны, это плюс и дает преимущество – с учетом поддержки населением специальной военной операции и отношения к ветеранам боевых действий. С другой стороны, очевидны риски, связанные с тем, что такие потенциальные кандидаты непубличны, не имеют опыта участия в избирательных кампаниях и в политике в целом, они не работали в округах и не связаны с избирателями. К тому же такие кандидаты – как и те, кто представляют бюджетную сферу, ресурсно не обеспечены, а значит, кто-то должен будет вкладываться. Не знаем, это местная инициатива или федеральная установка, но как сработает – пока неизвестно. Так или иначе, всё это приведет к изменению лица следующего созыва Собрания.

Бог на стороне больших батальонов

Возможно, в этой публикации мы несколько сгустили краски, а на самом деле за последние годы единороссы настолько зацементировали свою электоральную мобилизационную базу, что в сентябре все как по свистку отправятся на выборы и обеспечат партии власти необходимый результат — высокий показатель явки и поддержки ЕР. Но это покажет время. Разумеется, нет никаких сомнений в том, что «Единая Россия» победит, набрав наибольший процент голосов и проведя самую масштабную компанию. Делаем этот прогноз по причине того, что на современных выборах побеждает преобладание комплекса ресурсов.

Как сформулировано еще полководцами прошлого, бог воюет на стороне больших батальонов. У кого больше ресурсов — неважно, о войне ли в Иране речь или о выборах в Псковской области - тот и победит.

У «Единой России» объективно больше ресурсов на избирательную кампанию - материальных, организационных, человеческих, да каких угодно.

Кадровый потенциал самой массовой партии позволяет «закрыть» все одномандатные округа и сформировать партийные списки. Более того, ЕР имеет возможность привлечь к агитации и выполнению других задач на выборах своих активистов — членов и сторонников организации, в том числе областных чиновников и сотрудников администраций муниципальных образований.

У единороссов самый мощный медийный ресурс. В том числе это государственные СМИ, которые хотя используются слабо и крайне неэффективно, но, по крайней мере, они есть в наличии, находятся под контролем властей, а другим политическим силам вход туда фактически закрыт. Предположу, что рано или поздно эти медийные ресурсы и в нашем регионе будут задействованы в решении задач, стоящих на выборах. Правда, произойдет это, видимо, только тогда, когда руководству госмедиахолдинга отвесят волшебный пендаль из Дома Советов. Скорее всего, как и прежде, госСМИ отработают на выборах откровенно для галочки и абы как, но, по крайней мере, по количественным показателям опубликованных новостей и вышедших в эфир сюжетов поставленная руководством задача будет выполнена.

При всем при этом главными ресурсами, которыми обладает партия власти на выборах в современной России, являются правовой и административный. Пожалуй, они важнее, чем все другие - даже, чем материальные.

Административный ресурс дает возможность опираться фактически на всю систему власти. Все так или иначе зависимые от нее категории могут быть в той или иной степени задействованы в избирательном процессе.

Правовые же ресурсы также имеют большое значение. В последние годы мы неоднократно наблюдали неурядицы и проблемы на выборах у оппозиционных партий, весьма вероятно, что и в 2026-м они столкнутся со сложностями при выдвижении кандидатов и ведении кампании, а «Единой России» разумеется будет гореть зеленый свет. Представить, что кандидатов-единороссов не зарегистрируют или кого-то из них снимут с выборов, как это происходит с представителями оппозиционных партий, просто невозможно.

Подводя итог сказанному, зафиксируем главное. Несмотря на наличие значимых вызовов, угроз и потенциальных опасностей, «Единая Россия» победит по итогам сентябрьских выборов депутатов Псковского областного Собрания. При этом вопросы - каким будет процент явки, сколько наберет ЕР и во всех ли одномандатных округах лидерами станут ее кандидаты — пока открыты. Ответы получим позднее — как принято говорить, вскрытие урн покажет. Так или иначе, на выборах будет конкурентная борьба. Как бы мы не критиковали представителей оппозиционных партий за их слабость и пассивность, тем не менее, в ходе избирательных кампаний будет и соревновательность, и конкуренция. О том, каков потенциал оппозиционных партий в Псковской области и какими ресурсами они обладают, мы расскажем в следующих публикациях проекта «Политкухня».

Александр Савенко

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов и правительства Псковской области