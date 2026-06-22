Петр Алексеенко и Дмитрий Михайлов вошли в региональную группу кандидатов КПРФ на выборах в Госдуму

Член ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского обкома партии Петр Алексеенко и второй секретарь Дмитрий Михайлов вошли в региональную группу кандидатов КПРФ на выборах в Государственную Думу. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из источников в партии. Соответствующее решение было принято на прошедшем в субботу съезде КПРФ.

В региональную группу, включающую в себя Вологодскую, Новгородскую, Псковскую и Тверскую области, вошли восемь кандидатов. Возглавляет список действующий депутат Госдумы Олег Лебедев. Петр Алексеенко занимает 4-е место, Дмитрий Михайлов — 7-е.

Последний, вероятно, представит коммунистическую партию на выборах депутата Госдумы и по избирательному округу №150.

Напомним, выборы депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области состоятся в сентябре 2026 года. Областная предвыборная конференция КПРФ запланирована на 28 июня.