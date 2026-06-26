«Дневной дозор»: Не пора ли убрать с экранов одиозных госпропагандистов?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Не пора ли убрать с экранов и публичного пространства одиозных госпропагандистов? Стоит ли повысить ответственность за публичные призывы к "истреблению" людей?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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Столичный регион на прошлой неделе оказался под массированной атакой со стороны Вооруженных сил Украины. В общей сложности в сторону Москвы было выпущено более 190 дронов, которые были подавлены силами противовоздушной обороны. Тогда же впервые с начала специальной военной операции в Псковской области объявляли ракетную опасность, к счастью, обошлось только предупреждением.

За последнее время это не единственный случай ударов по городам России. В День памяти и скорби был атакован Воронеж. Под угрозой и по сей день остается Крым, где ввели запрет на прием детей в лагеря и другие места отдыха.

Подобные ситуации вызывают волнения в обществе. Люди, забывая или не зная про запреты публикации последствий атаки дронов, выкладывают кадры ударов в сеть. Атака на Москву в очередной раз открыла «ящик Пандоры».

Госпропагандист Владимир Соловьёв во время утреннего эфира на телеканале «Соловьев Live» раскритиковал паническую реакцию москвичей на атаку БПЛА в столице и области, прокомментировав ее цитатой бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина из приказа Народного комиссара обороны СССР № 227 «Ни шагу назад»: «Паникёры и трусы должны истребляться на месте. Вот и всё». Соловьев также предложил ввести военную цензуру и сажать тех, кто снимает и публикует последствия атак в Москве и Подмосковье.

Но уместны ли подобные высказывания в эфире телеканалов и онлайн-площадок? Стоит ли ссылаться на исторические цитаты в любых удобных случаях, имеют ли они то значение, которое в них вкладывали изначально? Не пора ли убрать с экранов и публичного пространства одиозных госпропагандистов и повысить ответственность за публичные призывы к «истреблению» людей? Об этом и не только - в программе «Дневной дозор».

Говоря о том, насколько допустимы резкие высказывания пропагандистов, психолог Сергей Калинин пояснил, что с точки зрения мирного времени, общечеловеческой этики подобное недопустимо, но в реалиях военного времени и логики выживания другую риторику придумать сложно.

«Вопрос "не пора ли убрать" — это, наверное, к властям, которые занимаются организацией и контролем медиапространства, поэтому я могу высказать только экспертное мнение психолога, и мнение мое таково: понятно, что идет пятый год специальной военной операции, причем нельзя сказать, что жизнь стала более спокойной. По сути, эскалация нарастает, и понятно, что масштаб специальной военной операции становится все больше. Официально никто не говорит о войне, но военная риторика, в том числе с использованием каких-то прошлых символов, прошлых цитат из Великой Отечественной войны, используется все чаще. Что касается пропагандистов. Понятно, что у них задача — это сплочение и мобилизация общества перед лицом опасности. И на самом деле эти механизмы массовой психологии, которые отвечают за сплочение, к сожалению, не меняются в течение уже многих веков, и они, к сожалению, одни и те же. Причем механизмы эти такие: надо создать образ врага. Надо образ врага дегуманизировать, расчеловечить. Надо вызвать ненависть. Возмущение против вот этого самого образа врага. Хотя понятно, что по обе стороны боевого соприкосновения стоят люди, живые люди. И очень сложно сказать, насколько эта дегуманизация соответствует каким-то этическим нормам, насколько это оправдано, насколько это эффективно».

По мнению депутата Псковской городской Думы, историка и педагога Татьяны Пасман, любые обращения к реальным источникам разных эпох нормальны только в том случае, если они не используются для передергивания фактов. А ответственность за одиозные высказывания пропагандистов должна наступать, по ее мнению, когда за словами последовали реальные действия.

«Ответственность нужно усиливать только за те одиозные высказывания, за которыми следуют одиозные действия. То есть когда суд докажет, что в результате прослушивания этих выступлений начинаются некие одиозные действия, потому что это действительно преступление, мы это знаем, и за это наказывать нужно. А если мы начнем наказывать за высказывание — это система сегодняшняя, она есть, и иногда суды одиозными признают высказывания, которые подавляющее большинство людей считают самым обыкновенным мнением. Поэтому усиление — это было бы опасно. Убрать с телеэкрана одиозные фигуры, призывающие к действиям против свободы слова и уж тем более позволяющим себе некие жесткие высказывания по отношению на самом-то деле к обществу, не к отдельным людям? Я бы сказала, что это был бы лучший вариант и для самого телевидения, и для общества, потому что пробуждать подобного рода чувства - это, на мой взгляд, не есть хорошее и полезное дело. Это в обществе устанавливает разногласие. Ну и последнее, о чем, естественно, хочется сказать, это о том, насколько вообще уместны подобные высказывания. Я скажу с точки зрения истории, ведь я историк. Любые обращения к реальным источникам разных эпох - нормальны только в том случае, если они не используются, скажем так, с передергиванием фактов, что на самом деле не является или не являлось в тот исторический момент вообще-то правильным. И если мы говорим о том примере, который привели вы с высказыванием Сталина, то все прекрасно знают, насколько вообще-то этот указ осложнил действия людей и увеличил количество жертв».

Председатель Псковского регионального отделения «Союза женщин России», в прошлом известный псковский журналист Наталья Никифорова считает, что делиться на противоборствующие стороны российскому обществу в нынешних реалиях очень опасно. А рассуждать о правильности высказываний Владимира Соловьева и его коллег, по ее мнению, могут только те, кто когда-то сам помогал нашим бойцам.

«Мы находимся в достаточно сложном положении. Наша страна участвует в специальной военной операции, мы помогаем нашим соотечественникам из ЛНР и ДНР. Сегодня делиться на какие-то противоборствующие стороны очень опасно, мы должны понимать, что когда закончится СВО, со всех спросят, кто как себя вел, кто как участвовал в этой СВО. Понимаете? Сидеть на диванах и в студиях и просто тупо рассуждать, прав он или не прав, могут только те, кто сам однажды взял хотя бы один рубль и перевел на счет наших бойцов. К сожалению, сегодня мы наблюдаем такие факты, когда с территории России, с территории наших регионов запускают дроны. Я считаю, что если переходите на позицию предателей и людей, которые не уважают свою страну, здесь я согласна с Соловьевым, пожалуйста, собирайтесь, поезжайте в другую страну и живите там, в той стране, которую вы уважаете. Но если вы сегодня живете в своей стране, являетесь ее гражданами и вы понимаете, что наши соотечественники находятся в очень сложных обстоятельствах... И говорить о том, прав или не прав Соловьев, когда он говорит, что нельзя в такое время выкладывать бесконечные снимки дронов и нападения на нашу столицу в то время, когда на Украине говорят только о победе, неправильно».

Вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Армен Мнацаканян («Единая Россия») уверен, что людям нужно выдавать объективную картину происходящего. По его мнению, в современных реалиях не стоит путать народ еще больше.

«У меня складывается впечатление, что многоуважаемые люди говорят одно и тоже. Не надо перегибать палку, люди не идиоты, они все слушают и все понимают, не надо им повторять по два раза. Надо всегда выдавать объективную картину. Мы прошли 1941- 1945 годы, Великую Отечественную войну. Левитан (Юрий Левитан — легендарный диктор Всесоюзного радио - ред.) всегда говорил новости, которые происходят на фронте, и они всегда были выверены товарищем главнокомандующим Иосифом Сталиным. И все понимали, что слушать и что читать. Я думаю, что пришло то время, когда информацию надо выверять и давать так, чтобы люди ее понимали. Чтобы не читали в разных Telegram-каналах, что происходит под Москвой, что происходит на фронтах. Поэтому я бы посоветовал нашим ораторам, которые выступают на радио и в теле-, радиоканалах сделать таким образом, чтобы не путать людей, потому что и так мы уже все запутались окончательно в информационной войне».

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Законодательного Собрания Псковской области Антон Минаков полагает, что в информационном поле должны быть представлены разные мнения, но если в эфире звучат призывы об убийстве целых групп населения - это необходимо расследовать по закону.

«Несмотря на то, что лично мне Соловьев, как ведущий, не нравится (имею право на свое мнение, не нравится мне его передача, не нравится мне его манера вести передачи; на мой взгляд, не совсем адекватная подача его мыслей, поэтому мне Соловьев не нравится), я считаю, что нельзя просто взять и запретить его передачу, запретить проправительственных пропагандистов. Я считаю, что у нас страна состоит из различных слоев общества, кому-то Соловьев нравится, не будем это отрицать, у него есть свой зритель, и он его смотрит. Но другим зрителям, например, нравится более независимые журналисты, которых сейчас, к сожалению, тоже все чаще запрещают, более ужесточают условия. Поэтому я считаю, что в информационном поле должны быть представлены все мнения, как и жестко проправительственные, так и менее проправительственные. Запрещать его не надо, но если независимо кто, независимо какой ведущий призывает к убийствам целых групп населения, то, безусловно, это уголовное дело, это должно расследоваться только в строгом соответствии с законом».

Бывший начальник штаба 76-й дивизии, заместитель директора гипермаркета «Империал» Александр Сотник считает, что информацию о БПЛА и дальнейшие комментарии по этой теме не следует допускать в средства массовой информации, поскольку каждый воспримет эту информацию по-своему, и ни к чему хорошему это не приведет.

«Несмотря на то, что цензура у нас запрещена, мое убеждение, что паникерскую информацию в СМИ нельзя допускать, потому что все ее понимают по-своему, один правильно понимает, другой начинает паниковать, у третьего инфаркт, у четвертого еще что-то. Дело в том, что событие уже произошло, и предотвратить его невозможно. Люди, которые смотрят телевизор, его никак не предотвратят. Его может предотвратить только ПВО или органы, которые для этого предназначены. Мы же этим людей не учим, а только вносим определенный дискомфорт, поэтому не надо это распространять, кому надо - знает и делает, что должен делать».

Опрос экспертов показал, что в обществе нет единого взгляда на допустимость жесткой риторики. С одной стороны, в условиях стресса и военного времени часть экспертов видит в суровых словах и ограничениях некую «логику выживания». С другой стороны, политики и историки справедливо отмечают: обращение к трагическим страницам истории не должно превращаться в манипуляцию. В кризисные времена общество как никогда нуждается в объективной информации и спокойствии, а не в нагнетании нервозности, полагают эксперты.

Александра Мошина