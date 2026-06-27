 
Политика

ЛДПР определилась с кандидатами на выборы в Заксобрание Псковской области

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ЛДПР утвердила кандидатов на предстоящих выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, которые пройдут 20 сентября. Решение было принято на 74-ой внеочередной партийной конференции, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении.

Фото здесь и далее: ЛДПР Псковская область

В работе конференции приняли участие 25 делегатов от 20 местных отделений. В повестку дня были включены 14 вопросов. Ключевым из них стал вопрос о выдвижении кандидатов в выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, назначенных на 20 сентября 2026 года. В ходе тайного голосования члены партии единогласно поддержали всех предложенных кандидатов.

 

В тройку лидеров списка кандидатов от ЛДПР на выборах в Законодательное Собрание Псковской области вошли председатель партии Леонид Слуцкий, Сергей Леонов и Антон Минаков. 

По одномандатным округам: 

  • Округ № 1 – Владимир Ефимов;
  • Округ № 2 – Светлана Полянская;
  • Округ № 3 – Рамиль Усманов;
  • Округ № 4 – Константин Ситкин;
  • Округ № 5 – Кирилл Захаров;
  • Округ № 6 – Юрий Павлинов;
  • Округ №7 – Артем Васильев;
  • Округ №8 – Алексей Голубев;
  • Округ №9 – Иван Перетятко;
  • Округ №10 – Людмила Маринова;
  • Округ №11 – Николай Салов;
  • Округ №12 – Василий Русаков;
  • Округ №13 – Юрий Мягков.
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