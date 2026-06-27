ЛДПР определилась с кандидатами на выборы в Заксобрание Псковской области

ЛДПР утвердила кандидатов на предстоящих выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, которые пройдут 20 сентября. Решение было принято на 74-ой внеочередной партийной конференции, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении.
Фото здесь и далее: ЛДПР Псковская область
В работе конференции приняли участие 25 делегатов от 20 местных отделений. В повестку дня были включены 14 вопросов. Ключевым из них стал вопрос о выдвижении кандидатов в выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, назначенных на 20 сентября 2026 года. В ходе тайного голосования члены партии единогласно поддержали всех предложенных кандидатов.
В тройку лидеров списка кандидатов от ЛДПР на выборах в Законодательное Собрание Псковской области вошли председатель партии Леонид Слуцкий, Сергей Леонов и Антон Минаков.
По одномандатным округам:
- Округ № 1 – Владимир Ефимов;
- Округ № 2 – Светлана Полянская;
- Округ № 3 – Рамиль Усманов;
- Округ № 4 – Константин Ситкин;
- Округ № 5 – Кирилл Захаров;
- Округ № 6 – Юрий Павлинов;
- Округ №7 – Артем Васильев;
- Округ №8 – Алексей Голубев;
- Округ №9 – Иван Перетятко;
- Округ №10 – Людмила Маринова;
- Округ №11 – Николай Салов;
- Округ №12 – Василий Русаков;
- Округ №13 – Юрий Мягков.