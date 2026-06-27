ЛДПР определилась с кандидатами на выборы в Заксобрание Псковской области

ЛДПР утвердила кандидатов на предстоящих выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, которые пройдут 20 сентября. Решение было принято на 74-ой внеочередной партийной конференции, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении.

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В работе конференции приняли участие 25 делегатов от 20 местных отделений. В повестку дня были включены 14 вопросов. Ключевым из них стал вопрос о выдвижении кандидатов в выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, назначенных на 20 сентября 2026 года. В ходе тайного голосования члены партии единогласно поддержали всех предложенных кандидатов.

В тройку лидеров списка кандидатов от ЛДПР на выборах в Законодательное Собрание Псковской области вошли председатель партии Леонид Слуцкий, Сергей Леонов и Антон Минаков.

По одномандатным округам: