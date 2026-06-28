Президент прибыл на съезд «Единой России»

Президент России Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» пообещал вывести экономику на принципиально новый уровень.

Скриншот из трансляции «Единой России»

«Власти продолжат строить жилье, дороги, создавать рабочие места, поддерживать бизнес и передовые индустрии», — сказал Владимир Путин.

У страны есть силы и политическая воля, чтобы противостоять попыткам сдержать ее развитие, подчеркнул президент.

Первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» проходит в Москве в воскресенье, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва.

Выборы депутатов нового созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

На съезд прибыла делегация Псковской области, она состоит из порядка 40 человек. Как отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, это наибольшее число представителей за время, которое он возглавляет региональное отделение ЕР.