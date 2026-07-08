Секретарь реготделения «Новых людей»: Мы хотим стать оппозиционной партией №1

Стать оппозиционной партией №1 и кратно увеличить представительство в Законодательном Собрании Псковской области планирует Псковское региональное отделение «Новых людей», рассказал о партийных планах секретарь реготделения Игорь Романов в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Шестой федерального съезд партии «Новые люди» начался 5 марта и длился до прошлой недели, когда псковское отделение выдвинуло кандидатов региональных групп и одномандатников.

Игорь Романов возглавил список партии на выборах в Законодательное Собрание Псковской области по единому избирательному округу. Помимо него в список вошли депутат Островского окружного собрания от «Новых людей», бывший замглавы Псковского округа Денис Поздняков и член партии Александра Радион.

В 13 региональных группах представлено по три человека. Весь список состоит из 42 человек. Игорь Романов отметил, что все кандидаты - это жители Псковской области. Активные граждане, предприниматели, музыканты и представители других профессий. И каждый из них - профессионал в своем деле. Этих людей отбирали по тому, насколько они понимают проблематику региона, каждый в своем округе, где они выдвинуты, и что они готовы будут в нем делать для того, чтобы людям стало жить намного легче, пояснил гость студии.

Секретарь регионального отделения партии «Новые люди» объяснил отсутствие известных, медийных личностей в перечнях кандидатов тем, что, во-первых, пока медийные люди не хотят идти в публичную политику. А во-вторых, возможностью для жителей Псковской области принять участие в данном уровне выборов. «У нас же люди, живущие в городе Пскове, Великих Луках, Псковской области, многих всех этих людей знают не понаслышке. Кто-то руководитель предприятия, кто-то активный общественный деятель, кто-то много всего сделал для тех людей, о которых, может быть, даже никогда не слышали, что у них происходит, а им помогли», — объяснил Игорь Романов.

«Я даю возможность жителям Псковской области избрать своего местного депутата или губернатора, который, понимая проблематику всего, сможет наладить жизнь в Псковской области», — прокомментировал секретарь регионального отделения партии «Новые люди».

Также Игорь Романов смело высказался о партийных установках: «Если говорить о Законодательном Собрании, то мы хотим свое представительство увеличить кратно и стать партией №1 среди оппозиции».

Депутат Госдумы Роза Чемерис пойдет первым номером в региональной группе №8 (Ленинградская, Мурманская, Псковская, Новгородская области, Карелия) от партии «Новые люди». В связи с этим Игорь Романов предполагает, что депутат будет объезжать всю территориальную группу: «Естественно, мы будем здесь с ней встречаться, обсуждать различные вопросы».

Однако точная дата приезда Розы Чемерис неизвестна из-за начала регистрационных действий. Прошел съезд в Москве по выдвижению кандидатов, списки общие и одномандатные определены, сейчас проходят региональные конференции и общие собрания в регионах по выдвижению. «До начала августа все заняты регистрацией. Поэтому все вопросы о приезде того или иного нашего коллеги федерального уровня можно будет говорить только тогда, когда мы зарегистрируемся. Сейчас преждевременно. Когда тебя еще не зарегистрировали, смысл о чем-то говорить?» — резюмировал Игорь Романов.

В сентябре пройдут выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области.