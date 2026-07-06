«Новые люди» утвердили кандидатов в Заксобрание Псковской области по одномандатным округам

Список кандидатов в Заксобрание Псковской области восьмого созыва от регионального отделения партии «Новые люди» утвердили вчера, 5 июля, на общем собрании регионального отделения партии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Константин Красильников / ПЛН

В Псковском региональном отделении партии «Новые люди» состоит 53 человека. Для проведения голосования необходимо было присутствие минимум 28 человек. На определении кандидатов присутствовали 36 человек.

Кандидаты по одномандатным избирательным округам распределились следующим образом:

Одномандатный избирательный округ №1: Сергей Самокиш.

Одномандатный избирательный округ №2: Иван Сверчков.

Одномандатный избирательный округ №3: Михаил Алякин.

Одномандатный избирательный округ №4: Денис Поздняков.

Одномандатный избирательный округ №5: Александр Михаленков.

Одномандатный избирательный округ №6: Любовь Лугашева.

Одномандатный избирательный округ №7: Игорь Романов.

Одномандатный избирательный округ №8: Семен Барков.

Одномандатный избирательный округ №9: Сергей Федоров.

Одномандатный избирательный округ №10: Александра Радион.

Одномандатный избирательный округ №11: Наталья Красикова.

Одномандатный избирательный округ №12: Валерия Теренина.

Одномандатный избирательный округ №13: Алексей Лавов.

Кандидаты региональных групп распределились следующим образом:

Региональная группа №1: Сергей Самокиш, Ирина Сверчкова и Константин Костин.

Региональная группа №2: Станислав Михайлов, Лидия Чагодаева и Анатолий Трей.

Региональная группа №3: Михаил Алякин, Владислав Сергеев и Даниил Сергеев.

Региональная группа №4: Иван Сверчков, Илья Васильев и Ярослав Удовенко.

Региональная группа №5: Александр Михаленков, Алина Писаренко и Марина Сафронова.

Региональная группа №6: Любовь Лугашева, Антон Рогонов и Олег Кегум.

Региональная группа №7: Анна Васильева, Кристина Иванова и София Дударева.

Региональная группа №8: Семен Барков, Григорий Васичев и Никита Старорусский.

Региональная группа №9: Сергей Федоров, Арина Егорова и Анастасия Шишняева.

Региональная группа №10: Юлия Байбакова, Татьяна Головина и Виктория Коновалова.

Региональная группа №11: Наталья Красикова, Никита Савунов и Татьяна Жувакова.

Региональная группа №12: Валерия Теренина, Даниил Иванов и Андрей Кувалдин.

Региональная группа №13: Алексей Лавов, Любовь Ефименко и Анатолий Бояринов.

Также в повестку конференции вошли утверждение краткого наименования, эмблемы, печати и принятия предвыборной программы отделения партии на предстоящих выборах.

Напомним, что секретарь регионального отделения «Новых людей» Игорь Романов возглавит список партии на выборах в Законодательное Собрание Псковской области по единому избирательному округу. Помимо него в список вошли депутат Островского окружного собрания от «Новых Людей», бывший замглавы Псковского округа Денис Поздняков и член партии Александра Радион.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.