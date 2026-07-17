Партия пенсионеров представила документы для заверения списка кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание

Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Псковской области представило в Избирательную комиссию региона документы для заверения единого списка кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

В настоящее время избирательная комиссия проверяет представленные документы на полноту, а также соблюдение региональным отделением партии требований законодательства при выдвижении кандидатов.

По итогам проверки облизбирком примет решение о заверении либо об отказе в заверении единого списка кандидатов.

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.