«Гайд-парк»: Депутат Госдумы Роза Чемерис о выборах, вызовах и женской доле в политике

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк». В гостях у Александра Савенко депутат Государственной Думы (фракция «Новые люди») Роза Чемерис.

Они поговорят о целях визита парламентария в Псков, об итогах работы в Госдуме, вызовах для партии «Новые люди» и ее псковского регионального отделения на выборах-2026 и на другие актуальные темы общественно-политической повестки.

Начало программы в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.