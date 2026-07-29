Общественная палата Псковской области договорилась сотрудничать с ветеранами СВО на выборах 

Общественная палата Псковской области 29 июля подписала соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Псковским областным Советом ветеранов и Псковской региональной общественной организацией Ассоциации ветеранов специальной военной операции в целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за голосованием при проведении выборов, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Слова благодарности, прежде всего, руководителям, сотрудникам Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции ''Защитники Отечества". Общественная палата на протяжении многих лет уже выстроила очень хорошее взаимодействие с фондом. Первое заседание в прошлом году, в год 80-летия Победы, мы проводили здесь. Говорили об исторической памяти, говорили о тех мероприятиях, которые проводят Общественная палата, общественные организации. Спасибо большое руководству фонда за возможность подписать соглашение», - сказал председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов.

Он пояснил, что соглашение сегодня подписали в рамках активной деятельности Штаба по наблюдению за выборами.

«Для меня очень важно и приятно, что мы подписываем соглашение с нашей ветеранской организацией, которая действует на территории Псковской области. Ассоциация ветеранов СВО - это своего рода преемственность тех, кто защищал нашу Родину в прошлые годы, в годы Великой Отечественной войны, и тех, кто нашу страну, нашу независимость и суверенитет защищает сегодня, кто противостоит всем угрозам, на кого мы сегодня равняемся, на кого равняться должны молодые поколения», - заключил председатель Общественной палаты Псковской области.

В подписании соглашения принял участие сенатор от Псковской области, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО, генерал-майор ВДВ Алексей Наумец.