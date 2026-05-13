«Знак качества» на выборах

ПЛН вместе с читателями берет избирательную кампанию-2026 под медиаконтроль и объявляет о старте нового проекта.

Как давно известно, любимое в народе занятие - ругать чиновников и депутатов. Дескать, занимаются они не тем, несут всякую чушь, запрещают что ни попадя, не выполняют обещаний и не слышат людей. Правда, многие из тех, кто так рассуждает, никогда не ходят на выборы, которые вообще-то для того и существуют, чтобы избиратели могли продемонстрировать свою позицию, довести ее до власть имущих и спросить с них. От того, насколько активно граждане участвуют в избирательном процессе, высока ли явка, много ли претендентов, в конечном итоге зависят результаты голосования. Наличие большого числа партий и кандидатов, то есть конкурентность здесь следует отметить особо, так как это - один из важнейших факторов легитимности избирательных кампаний: никто же не хочет таких псевдовыборов, какие проводились, скажем, в Советском Союзе или в некоторых странах Ближнего Востока, когда одна-единственная партия неизменно получала 99,9% - и это предлагалось считать народным волеизъявлением. Чем всё это заканчивается - показывает история. То, что «так не надо», очевидно всем. А вот - «как надо»? При всей кажущейся очевидности ответа на этот вопрос к общему мнению участники избирательного процесса так и не пришли.

Что такое честная и легитимная кампания?

О важности легитимных выборов говорят все и всюду - и власть, и оппозиция, и избиркомы. При этом тут постоянно звучат взаимные обвинения - так происходит, потому что каждый понимает по-своему, какими должны быть честные выборы.

Любая власть хочет, чтобы всё проходило, как говорится, без сучка и задоринки, никто «не раскачивал общую лодку» и все строем шли бы голосовать за ее кандидатов, вот тогда это «правильные выборы».

Оппозиция, может, и мечтает о чем-то большем, но живет в реальном мире и должна думать о своем месте под политическим солнцем, поэтому хочет, чтобы на выборах с ней не боролись, а наоборот помогали проходить в думы и собрания.

Значительная часть избирателей на всё это глядит со скепсисом: мол, знаем мы эти ваши выборы, победит кто надо, идти голосовать бессмысленно и т.п.

Кто тут прав, и каким критериям должны соответствовать выборы, чтобы на них можно было, образно говоря, поставить «знак качества» и сказать, что избирательная кампания соответствует установленным стандартам - условному ГОСТу?

Существует ряд таких критериев – обозначим основные из них, по которым и предлагаем оценивать выборы.

Во-первых, это та самая конкурентность. Иначе говоря, на выборах должны быть представлены различные политические силы, а кампания - проходить в борьбе с непредсказуемым результатом. Представители партий и кандидаты имеют право свободно выражать свои позиции, продвигать программы, вести агитацию в рамках закона.

Во-вторых, это публичность выборов – то есть их открытость, доступность для широкой аудитории и гласность. И здесь следует напомнить, что Псковская Лента Новостей год за годом в силу своих возможностей стремится придать выборам любого уровня публичности. Мы достоверно и оперативно информируем читателей о ходе кампаний, публикуем аналитические материалы, на радио ПЛН FM в прямом эфире проходят предвыборные дебаты и круглые столы с участием политиков. Так происходит и сейчас, в год выборов депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области.

В-третьих, важная составляющая честных выборов — их прозрачность. Все этапы избирательных кампаний должны быть открыты для наблюдения со стороны независимых наблюдателей и общественности. Информация о кандидатах, их программах и финансировании должна быть доступна всем избирателям. Всё это делает выборы по-настоящему легитимными.

Почему это «важно втройне»?

Легитимность выборов - это признание обществом справедливости, честности и законности избирательного процесса и его результатов. Соответственно, легитимными могут считаться только те кампании, которые проходят в строгом соответствии с законодательством, в условиях политической конкуренции, с равными возможностями для кандидатов, прозрачным подсчетом голосов и возможностью общественного контроля. Итоги таких выборов признаются как выражение воли всего народа.

Если выборы оцениваются обществом как легитимные, то граждане верят, что их голос имеет значение, а избранная власть — законна. Всё это снижает риски протестов, проявления политической нестабильности и способствует развитию демократии. Таким образом, легитимность выборов выступает гарантом стабильности всей политической системы и отражает согласие граждан с формированием органов власти. Иначе говоря, это основа доверия людей к государству и прямой вовлеченности человека в процесс управления страной, а значит - и доверия к власти, о чем неоднократно заявляли первые лица государства.

Вопрос легитимности предстоящих в сентябре парламентских выборов является для Кремля и руководства субъектов РФ ключевым.

Вот и на недавней встрече с новым составом Центральной избирательной комиссии президент России Владимир Путин уже в самом начале своего выступления заявил, что каждый гражданин России должен быть уверен в силе своего голоса и в легитимности избирательного процесса. «Конкурентные, демократические выборы – обязательный, незаменимый, конституционный инструмент формирования сильной, дееспособной власти. Это всегда важно, повторяю это постоянно сейчас, для нас сейчас, в наших условиях, это важно вдвойне, втройне», - сказал президент.

Выборы очень важны и для региональной власти. Во многом именно по тому, как проводятся кампании и какими средствами достигаются электоральные цели, в Москве судят о работе команд руководителей субъектов РФ. И неудивительно, что одно из первых рабочих мероприятий этого года у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова было посвящено именно теме предстоящих в 2026 году кампаний. На нем отмечалось, что все избирательные марафоны прошлого года завершились в регионе без жалоб и претензий со стороны избирателей и политических партий.

«Важно, чтобы выборы проходили честно, открыто и максимально удобно для избирателей», - заключил глава региона.

Как обеспечить легитимность?

Опыт прошлых лет показывает, что власти в России в целом и в Псковской области в частности уделяют значительное внимание вопросу общественного наблюдения за выборами. Перед избирательными кампаниями создаются общественные штабы наблюдения за выборами, ведется работа по подготовке корпуса наблюдателей, который включает в себя сотни человек. При том, что представители оппозиции еще до выборов традиционно делают заявления о сложностях обеспечения контроля за выборами, особенно с учетом проведения их в три дня, существует целый ряд возможностей для наблюдения. Напомним, что в рамках нашего проекта «Политкухня» председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов раскрыл «рецепты» наблюдения за выборами.

«Открываем «поваренную книгу» избиркомовской кухни, то есть законодательство о выборах, и перечисляем способы контроля», - сказал он и отметил ряд ключевых направлений для контроля, в том числе наблюдение на избирательных участках - допускаются три наблюдателя от кандидата и три человека от партии.

В каждой избирательной комиссии — областной, территориальной, участковой — представлены все парламентские партии, избравшиеся в 2021 году в Госдуму и областное Собрание. Эти члены комиссий также могут осуществлять визуальный контроль за ходом волеизъявления. Традиционно на выборах ведется общественное наблюдение по линии Общественной палаты Псковской области во главе с Александром Седуновым. Наблюдатели присутствуют на выборах в регионе с 2020 года, они «закрывают» 100% избирательных участков области. По словам Игоря Сопова, еще с 2020 года все избирательные участки обеспечены видеофиксацией происходящего.

В Псковской области выборы традиционно проводятся на высоком уровне, считает глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков.

«Тут можно похвалить и Избирательную комиссию Псковской области, и креативность самого председателя комиссии. Что касается работы наблюдателей, то она заслуживает высокой оценки. Я объезжал многие участки в Псковской области, и везде присутствовали наблюдатели. Это говорит о том, что интерес к выборам есть. Причем, корпус наблюдателей молодеет, то есть "бабушка на стульчике" уходит в прошлое», - делится наблюдениями эксперт.

За последние годы общественный штаб в Псковской области заметно активизировался, появились новые электоральные эксперты, применяются различные формы работы по мониторингу и оценке выборов, привлечению студенчества в ряды наблюдателей, правовому просвещению жителей области.

Об этом на днях в эфире радио ПЛН FM заявил член Совета по правам человека, председатель Ассоциации НОМ (Независимый общественный мониторинг) Александр Брод, рассказывая об итогах очередного рабочего визита в Псковскую область. В регионе он встретился с экспертами общественного штаба по наблюдению за выборами, который планирует подготовку наблюдателей по образовательным методикам Ассоциации НОМ, заседания по актуальным вопросам на всех этапах кампаний, обучение электоральных экспертов инструментам наблюдения за системой ДЭГ, которая применяется в регионе с 2022 года.

Всё зависит от нас

Выборы должны быть честными, открытыми и публичными, на них участники кампаний — представители партий и кандидаты - должны вести прямой диалог не только с избирателями, но и между собой. Это очень важно потому, что такое обсуждение в рамках предвыборных дебатов и круглых столов дает людям возможность услышать мнения политиков, а значит — лучше понять суть позиции каждого, сориентироваться и определиться с выбором. Именно поэтому Псковская Лента Новостей - единственная из всех СМИ нашего региона — системно, на каждых выборах, организовывает серию круглых столов и дебатов с участием кандидатов и представителей региональных отделений политических партий, участвующих в избирательных кампаниях. В ходе таких встреч мы всегда обсуждаем актуальные темы, разумеется, не обходим острые углы и даем представителям оппозиции возможность высказаться. И они нередко обвиняют систему в том, что «правила игры» на выборах меняются, в избирательное законодательство вносятся новеллы, в итоге, бывает, их не допускают до выборов. В чем-то разделяя эту озабоченность и выступая за то, чтобы в избирательных кампаниях участвовали все партии, мы тем не менее хотели бы дать некоторым псковским оппозиционерам простой совет: если вы действительно хотите участвовать в выборах, то серьезнее готовьтесь, формируйте ресурсную базу, ищите сильных кандидатов, правильно оформляйте документы, строго соблюдайте закон.

Да, избирательное законодательство, возможно, сложное, кому-то может показаться запутанным, имеющим массу препонов и преград, но, господа, вы же не в детском саду в прятки играете. Вы представляете общероссийские партии, ставите перед собой амбициозные цели, участвуете в значимых политических процессах, поэтому призываем относиться к участию в выборах со всей ответственностью.

Как показывает практика, в тех случаях, когда оппозиция действительно серьезно подходит к вопросам участия в избирательных кампаниях, она способна преодолевать разного рода сложности и показывать высокие результаты. Но, к сожалению, так бывает не всегда. По словам сотрудников областной избирательной комиссии, им чуть ли не каждый раз приходится заниматься обучением представителей политических партий и отдельных кандидатов, оказывать методологическую помощь, потому что те документы, которые они приносят, зачастую содержат ошибки.

Другой важный момент заключается в том, что все выступают за то, чтобы выборы были честными, конкурентными, открытыми, можно сказать, идеальными и правильными. Чтобы оппозиция была реальной альтернативой и серьезным соперником для партии власти. А то, что многие избиратели не считают ее таковой — вопрос не только к выстроенной за последние десятилетия политической системе, но и к обществу, и к оппозиционным партиям. Как не раз вопрошали приходящие на круглые столы на радио ПЛН FM псковские депутаты-представители партии власти, неужели мы сами должны пинать оппозицию, заставлять работать и по сути обеспечивать соперникам результат на выборах? А что касается общества, то если его значительная часть пассивна и не проявляет интереса к политической жизни в целом, то о каком качестве выборов может идти речь. И напротив, если общество политически активно, если граждане следят за происходящим в ходе избирательных кампаний, участвуют в голосовании — всё это делает выборы легитимными.

Псковская Лента Новостей последовательно выступает за то, чтобы наши сограждане активно участвовали в общественно-политической жизни в целом и в выборах в частности. Собственно говоря, и проект «Политкухня» мы реализуем для того, чтобы сделать политику более яркой и интересной людям, вернуть им интерес к избирательным кампаниям. Свою задачу редакция видит в том, чтобы не только информировать аудиторию о событиях, но и самим способствовать изменению политической системы к лучшему.

Быть участником событий и влиять на происходящее – миссия ведущего регионального СМИ с 25-летней историей. В ситуации с выборами ПЛН не может оставаться в стороне.

Поэтому мы начинаем новый проект, который так и решили назвать – «Знак качества». Вместе с вами, уважаемые читатели, мы будем осуществлять медиаконтроль, оценивать по указанным критериям предвыборную кампанию-2026, поддерживать проекты Общественного штаба по наблюдению за выборами и инициативы Избирательной комиссии Псковской области. Пишите нам о том, что вы наблюдаете на выборах, что вас беспокоит, и о чем вы считаете необходимым рассказать обществу. Присылайте ваши сообщения по адресу: redaktor@pln-pskov.ru. Давайте вместе сделаем выборы более открытыми, прозрачными, конкурентными, а значит честными и легитимными. На всем протяжении избирательной кампании мы будем следить за ее ходом, обсуждать важные тенденции, в сентябре вместе подведем итоги голосования. А уже сегодня в прямом эфире радио ПЛН ФМ будем говорить на актуальные темы с руководителями региональных отделений партий. Главный вопрос для обсуждения: «Честные выборы - миф или реальность?» Не пропустите - начнем, как обычно, в 13.04.

Александр Савенко