Общественная палата Псковской области договорилась о сотрудничестве на выборах с ЛДПР и рядом других организаций

Соглашение о прозрачности избирательного процесса в регионе подписала Общественная палата Псковской области с региональным отделение ЛДПР и общественными организациями 28 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Председатель подчеркнул, что Общественная палата Псковской области разослала предложение заключить соглашение всем партиям и общественным организациям. «Я благодарен всем, кто поддержал инициативу. Я искренне не понимаю, почему этого не сделали другие», — заключил Александр Седунов.
Сегодня соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Псковской области на выборах подписали отделение ЛДПР, Псковский областной совет профессиональных союзов, представители Ассоциации юристов России, Союза женщин, Союза пенсионеров и Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.
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