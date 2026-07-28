Общественная палата Псковской области договорилась о сотрудничестве на выборах с ЛДПР и рядом других организаций

Соглашение о прозрачности избирательного процесса в регионе подписала Общественная палата Псковской области с региональным отделение ЛДПР и общественными организациями 28 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Общественная палата подписывает такое соглашение уже на протяжении целого ряда лет. Это соглашение об обеспечении законности на выборах во время избирательного процесса, на самих избирательных участках, соглашение о совместной деятельности в Штабе общественного наблюдения. На прошлой неделе мы начали этот процесс с региональными отделениями политических партий, сегодня эту работу продолжили», — сказал председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов.

Председатель подчеркнул, что Общественная палата Псковской области разослала предложение заключить соглашение всем партиям и общественным организациям. «Я благодарен всем, кто поддержал инициативу. Я искренне не понимаю, почему этого не сделали другие», — заключил Александр Седунов.

Сегодня соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Псковской области на выборах подписали отделение ЛДПР, Псковский областной совет профессиональных союзов, представители Ассоциации юристов России, Союза женщин, Союза пенсионеров и Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.