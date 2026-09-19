Сергей Гусев: Участие в голосовании – это право граждан влиять на жизнь и развитие страны

Заместитель главы города Великие Луки, депутат Великолукской городской Думы Сергей Гусев, а также депутаты Великолукской городской Думы Елена Чернозубова и Марина Усачёва проголосовали на выборах в Госдуму сегодня, 19 сентября. Об этом сообщили в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки/ сообщество ВКонтакте

Сергей Гусев выбрал привычный для себя способ голосования – на своём избирательном участке. Он отметил удобство трёхдневного голосования, а также высокую организацию процесса.

«Участие в голосовании – это право граждан влиять на жизнь и развитие страны. От законодательных органов власти федерального уровня зависит будущий вектор развития всей России, а депутаты регионального законодательного собрания будут определять завтрашний день нашего Псковского региона. Поэтому принять участие в голосовании очень важно», - заметил заместитель главы города.

Елена Чернозубова также выбрала традиционный для себя способ голосования – пришла на избирательный участок и проголосовала. Она отметила, что всё прошло спокойно и организованно.

«Для меня участие в выборах — это, прежде всего, возможность выразить своё мнение», - сказала она.

Марина Усачёва проголосовала на своём избирательном участке проголосовал, подчеркнув, что для неё важно лично воспользоваться своим избирательным правом и выразить свою позицию. Она заметила, что жизнь страны и нашего региона складывается именно из участия в ней каждого человека.