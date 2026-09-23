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«Политкухня»: Игорь Сопов об итогах ЕДГ-2026

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Слушайте на волнах ПЛН FM очередной выпуск программы «Политкухня». Главные выборы 2026 года – выборы депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области – позади, и сегодня итоги большой избирательной кампании подведет председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. 

Каковы общие итоги голосования? Как показатели Псковской области (явка, поддержка партий) выглядят в сравнении с результатами других регионов? Как прошли выборы с точки зрения легитимности, открытости и конкурентности? Чем можно объяснить высокие показатели дистанционного электронного голосования? Станет ли детское голосование на выборах в нашем регионе традиционным? Об этом и многом другом с Игорем Соповым поговорит политический шеф «Политкухни» Александр Савенко.

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Сюжет

Единый день голосования-2026

Игорь Сопов раскрыл секрет высокой явки на выборах в Псковской области

«Политкухня»: Игорь Сопов об итогах ЕДГ-2026

Как прошли выборы в Госдуму и Заксобрание Псковской области. ИНФОГРАФИКА
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Сопов Игорь Александрович

Сопов Игорь Александрович

Председатель Избирательной комиссии Псковской области

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