«Политкухня»: Игорь Сопов об итогах ЕДГ-2026

Слушайте на волнах ПЛН FM очередной выпуск программы «Политкухня». Главные выборы 2026 года – выборы депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области – позади, и сегодня итоги большой избирательной кампании подведет председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Каковы общие итоги голосования? Как показатели Псковской области (явка, поддержка партий) выглядят в сравнении с результатами других регионов? Как прошли выборы с точки зрения легитимности, открытости и конкурентности? Чем можно объяснить высокие показатели дистанционного электронного голосования? Станет ли детское голосование на выборах в нашем регионе традиционным? Об этом и многом другом с Игорем Соповым поговорит политический шеф «Политкухни» Александр Савенко.