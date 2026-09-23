Игорь Сопов раскрыл секрет высокой явки на выборах в Псковской области

Подготовительная работа Избирательной комиссии Псковской области, а также внедрение передовых технологий по проведению голосования стали главной причиной высокой явки в регионе. Такое мнение в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) озвучил председатель облизбиркома Игорь Сопов.

«Сейчас есть предварительные итоги. Мы для себя выписали определенные цифры по явке и голосованию. На данный момент один из регионов Северо-Запада еще не закончил ввод протоколов. Мы пока взяли десять из 11 регионов. Получается следующая картина: явка в Санкт-Петербурге - 54,07%, в Псковской области - 52,75% по Государственной Думе, и 53,08% в Заксобрание. Мы на втором месте. Далее идет Ненецкий автономный округ - 52%, Калининградская область - 51%, Республика Коми - 51%, Мурманская область - 49%, Вологодская область - 48%, Новгородская область - 44%, Республика Карелия - 43%, Архангельская область - 43%. По Ленинградской области данных пока нет. Повторюсь, это предварительные данные. В дальнейшем эти цифры могут быть скорректированы, но не сильно. В прошлый раз мы находились на третьем месте, сейчас поднимаемся на второе, но посмотрим, как Ленинградская область введет протоколы. Тогда станет известно, какие будут показатели. Никакого соревнования здесь нет, просто для сравнения», – сообщил Игорь Сопов.

Председатель облизбиркома объяснил это тем, что избирателям стало удобнее участвовать в выборах, так как для них доступны как очное голосование в течение трех дней, так и дистанционное электронное голосование, а для маломобильных групп населения и пожилых людей есть возможность проголосовать на дому.

«Объяснение этому очень простое - нашим избирателем становится проще, удобнее, разнообразнее и безопаснее голосовать. Первое – трехдневное голосование, вы можете проголосовать в любое время с 8 утра до 8 вечера. Второе – явное преимущество дистанционного электронного голосования, как дополнительного способа. Из более 50 тысяч избирателей, которые зарегистрировались на ДЭГ, проголосовали 92%. Это говорит о многом. Люди доверяют системе ДЭГ, привыкли с ней работать и будут там голосовать. Дополнительные сервисы с голосованием на дому мы тоже проводим. Можно подать заявку через Госуслуги или тем способом, которые были раньше, и проголосовать», – высказал свое мнение Игорь Сопов.

Гость студии также отметил подготовительную работу с помощью системы «ИнформУИК» – за две недели до голосования сотрудники облизбиркома очно встречаются с избирателями, рассказывают о выборах и оставляют информационные буклеты.

«Плюс к этому, с 2023 годы мы плотно работаем с системой "ИнформУИК". За две недели перед выборами мы проходим наших избирателей, оставляем буклеты, рассказываем о выборах, предлагаем зарегистрироваться на ДЭГ или оформить заявку на дистанционное голосование. Мы не ждем, пока избиратель придёт к нам, а вовлекаем его в процесс, это дает прирост к явке. Даже в сравнении с муниципальной кампанией 2025 года, тогда явка была 36,6%. Это больше, чем на выборах губернаторов в других регионах СЗФО. Чем лучше мы поработали с избирателями, чем больше сервисов, интересных вещей мы приготовили, тем больше избирателей к нам придут», – заключил Игорь Сопов.

Напомним, голосование на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области состоялось 18-20 сентября.