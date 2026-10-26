Главу Пскова выберут на сессии гордумы 30 октября

Главу города Пскова изберут на очередной сессии Псковской городской Думы седьмого созыва 30 октября.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил две кандидатуры на пост главы города Пскова. Это временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов и директор средней школы №47 Иван Шагин.

Всего в повестку сессии включено 11 вопросов. Депутаты планируют внести изменения в решение о бюджете города Пскова на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Также на обсуждение выносится вопрос об оплате труда работников органов местного самоуправления города Пскова, не замещающих должности муниципальной службы и не являющихся муниципальными служащими.

Депутаты также поднимут вопрос об установке памятной доски государственному и общественному деятелю Российской Империи Николаю Фан-дер-Флиту.

Кроме того, депутатам предстоит скорректировать программу приватизации: рассмотреть изменения в решение гордумы от 29.04.2026 №720, которым вносились правки в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2026 год, и утвердить условия приватизации муниципального имущества во втором квартале 2026 года.

В повестку также включено требование исполняющего обязанности Псковского природоохранного межрайонного прокурора от 05.10.2026 № 02-37-2026 об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов.

Ряд вопросов касается признания утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов, в том числе для муниципального автономного учреждения «Банно-оздоровительный комплекс города Пскова», а также решения гордумы от 26.05.2023 № 228 об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального жилищного контроля.

Завершат повестку вопросы об установлении границ территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление: «Калинина 12», «Гражданская 21» и «Николая Васильева 75А».