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Мемориальную доску Николаю Фан-дер-Флиту установят в Псковской области

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Эскиз мемориальной доски, посвященной благотворителю, меценату, государственному чиновнику, члену Псковского археологического общества и земскому деятелю Николаю Фан-дер-Флиту, представили в центре Императорского Православного Палестинского общества на встрече председателя общества Сергея Степашина с главой Псковской митрополии, митрополитом Псковским и Порховским Матфеем и с руководителем Псковского отделения ИППО Владиславом Тумановым.  

Фото: Императорское Православное Палестинское общество

Основными темами обсуждения стали вопросы восстановления памятников древнего зодчества, архитектурных шедевров и взаимодействие с ИППО. Особое внимание было уделено реставрации зданий и сооружений Псково-Печорского Свято-Успенского монастыря, который является уникальным местом притяжения для многих тысяч паломников и туристов, сообщили в ИППО. 

Говоря о взаимодействии с Псковским отделением ИППО, было отмечено активное сотрудничество с РПЦ. Руководитель регионального отделения Владислав Туманов сообщил, что только в первом полугодии текущего года совместно с Псковской епархией было реализовано более 20 проектов. Среди них — выставочное направление. Внимание псковичей привлекла выставка «Святыни Сербской православной церкви» фотохудожника Миши Бронковича. В Изборске с успехом прошла выставка «Святые новомученики Русской православной церкви».

Интерес вызвали также проводимые совместными усилиями научно-просветительские мероприятия: «Сельские храмы: незабытое», «Москва — Третий Рим» в Елизаровском монастыре, а также круглые столы, посвящённые памяти выдающихся государственных деятелей, связанных с Псковской землёй, — Афанасию Ордину-Нащокину и Василию Татищеву. В очередной раз состоялись ставшие популярными Александро-Невские чтения. В Снетогорском монастыре в Пскове при активном участии действительных членов ИППО прошла торжественная церемония освящения и открытия мемориальных досок, посвящённых великому русскому поэту А. С. Пушкину, а также псковским владыкам — Евгению (Болховитинову) и Арсению (Стадницкому) — руководителю Псковского отдела ИППО.

Также был представлен на утверждение эскиз мемориальной доски, посвящённой выдающемуся общественному деятелю, псковскому меценату, финансисту, члену-учредителю ИППО и его первому казначею — Николаю Фан-дер-Флиту.

Сергей Степашин высоко оценил проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей реализации намеченных совместных проектов.

Николай Фан-дер-Флит (1840–1896) оставил заметный след в истории Пскова как крупный благотворитель и меценат. 

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