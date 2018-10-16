Общество

Отделение ПФР по Псковской области: Сертификат на маткапитал можно получить в электронной форме

Пенсионный фонд России реализовал дополнительные возможности, делающие процедуру получения сертификата на материнский капитал более простой и удобной. Теперь через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или на Портале госуслуг можно не только подать электронное заявление о выдаче сертификата или о распоряжении его средствами, но и получить сам сертификат в электронной форме. В Псковской области две семьи из Пскова и Себежа получили такие электронные сертификаты.

Как пояснила управляющий Отделением ПФР по Псковской области Наталья Мельникова, для оформления электронного сертификата на МСК необходимо подать заявление через личный кабинет. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это нужно будет только один раз – чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относится свидетельство о рождении ребенка.

Повторно обращаться в ПФР, чтобы получить сертификат, не потребуется – после вынесения положительного решения о предоставлении материнского капитала электронный сертификат будет автоматически направлен в личный кабинет заявителя.

Отметим, что с 2007 года в Псковской области выдано 35562 государственных сертификата на материнский капитал.

С начала 2018 года в Псковской области 1975 семей подали заявления на выдачу государственного сертификата на материнский капитал. Из них 1500 семей обратились за сертификатами через интернет.

С 2009 года 24406 жителей региона распорядились средствами МСК на общую сумму 8,05 млрд. руб. Из них:

- 21140 чел. направили средства на улучшение жилищных условий, на сумму 7,9 млрд. руб.

- 3071 чел. - на обучение детей, на сумму 91,2 млн. руб.

- 17 чел. - на накопительную пенсию матери, на сумму 4,9 млн. руб.

- 1 семья направила средства МСК на приобретение компьютера для ребенка-инвалида.

- 177 семей направили средства МСК на ежемесячную выплату.

Напомним, что размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 026 рублей.