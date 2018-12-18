Общество

Комитет по законодательству рассмотрел бюджет области-2019 перед вторым чтением

Комитет Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению рекомендовал принять проект закона Псковской области об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов во втором чтении, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С основными изменениями, которые претерпел законопроект после первого чтения, парламентариев ознакомил заместитель начальника Государственного финансового управления Псковской области Владислав Бернацкий. В частности, он пояснил, что в связи с увеличением федерального финансирования доходная часть бюджета 2019 года увеличена на 4,6 млрд рублей. Общие доходы бюджета составляют 32 млрд 155 млн 495 тысяч рублей. Расходы - 32 млрд 789 млн 837 тысяч рублей. Цифры по дефициту остались прежними. Для изменения основных параметров бюджета парламентарии вернутся к рассмотрению бюджета в первом чтении.

Председатель комитета по законодательству Владимир Яников напомнил, что работа над бюджетом идет довольно давно, ранее сегодня документ уже был одобрен двумя комитетами, в том числе профильным бюджетным.

В итоге за принятие бюджета во втором чтении проголосовало 5 членов комитета, 1 - против, 2 - воздержались. Окончательное решение будет принято на сессии 25 декабря.