Политика

Виктор Антонов: Бюджет-2019 выстрадан и выверен

Проект бюджета Псковской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов выстрадан и выверен. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение в ходе рассмотрения главного финансового документа на сессии 25 декабря высказал первый вице-спикер Псковского областного Собрания, лидер фракции «Единая Россия» Виктор Антонов.

«Такого и не было, чтобы так все дружно говорили о поддержке бюджета. В 1992 году вообще не было бюджета, и тогда приемная председателя комитета по финансам представляла собой Казанский вокзал. Все просящие вымогали деньги, довели человека до смерти в 42 года», - рассказал депутат.

«Да, средств мало. В Чечне больше, в Москве больше. Но это наши деньги. Сколько зарабатываем и сколько выхаживаем. Как непросто ходить по московским кабинетам! Губернатор ноги стер, месяц ходил. 5 млрд - очень много, это детские сады, медицина. Это наши с вами деньги. Бюджет выстрадан, выверен, отлично поработала комиссия, многократно с нами встречался губернатор», - отметил парламентарий.

«Душу греют выступления оппонентов. Конечно, мы своей фракцией полным составом проголосуем за бюджет», - заключил Виктор Антонов.