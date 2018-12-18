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Общество

При администрации Псковской области создадут оргкомитет по подготовке 60-й встречи на Кургане Дружбы

24.12.2018 21:47|ПсковКомментариев: 5

24 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел установочное совещание по вопросу организации и проведения юбилейной, 60-й международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Беларуси и Латвии на Кургане Дружбы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в нем приняли участие первый заместитель главы региона Вера Емельянова, представители органов исполнительной власти, глава Себежского района Леонид Курсенков и председатель Псковского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Груздов.

Юбилейная встреча пройдет 7 июля 2019 года на территории Себежского района. Принимающей стороной выступит Россия в лице Псковской области, и в этой связи Михаил Ведерников нацелил участников совещания ответственно подойти к организации памятного мероприятия. «Курган Дружбы - уникальное событие, которое помогает сохранить историческую связь между нашими народами даже в сложные времена, когда отношения между странами трудно назвать идеальными. Провести эту встречу на максимально высоком уровне - наш долг не только перед ветеранами некогда единого государства, но и перед молодежью», - подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников также с сожалением отметил, что ветераны постепенно уходят, и для того, чтобы Курган Дружбы не превратился в формальное мероприятие, а был актуальным, интересным и востребованным событием даже спустя десятилетия, уже сейчас необходимо заложить для него необходимую основу: создать новую повестку и активнее подключать к его организации молодое поколение.

«Молодежь имеет все меньше возможностей прикоснуться к великому подвигу наших народов, который был совершен в годы Великой Отечественной войны. Нельзя игнорировать, что и в условиях непрекращающейся информационной войны нашей молодежи все чаще транслируют псевдоценности, искажают факты, которые не имеют ничего общего с действительностью. Курган Дружбы - это отличный повод рассказать всем, как это было на самом деле, и какой колоссальный подвиг совершили наши ветераны», - сказал губернатор.

В ходе обсуждения участники заседания озвучили свои предложения по концепции ежегодной встречи ветеранов и партизан на границе трех государств. В числе прочих прозвучали идеи создать памятную медаль юбилейной встречи на Кургане Дружбы и выпустить к дате книгу об истории мероприятия.

Также поднимался вопрос приведения в порядок прилегающей инфраструктуры.

По итогу было принято решение о создании организационного комитета по подготовке и проведению юбилейной встречи на Кургане Дружбы, куда войдут представители органов исполнительной и законодательной власти региона, общественности, поисковых отрядов, молодежных объединений.

Концепция и программа мероприятия по поручению губернатора должны быть разработаны до конца января.

Источник: Псковская Лента Новостей
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