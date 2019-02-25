Общество

В викторине по избирательному праву соревновались подростки в Великих Луках

26 февраля в рамках Декады молодого избирателя в городе Великие Луки прошла викторина по избирательному праву «Вместе идём на выборы».Цель мероприятия -повышение информирования и развития правовой культуры молодых и будущих избирателей.

Знания молодежи оценивало авторитетное жюри в составе: депутата Псковского областного Собрания депутатов Всеволода Козловского, секретаря Избирательной комиссии Псковской области Сергея Ковальчука, председателя территориальной избирательной комиссии города Великие Луки Виктора Тамгина, члена Молодежной избирательной комиссии области Сергея Вербина.

В викторине приняли участие 10 команд от учебных заведений среднего профессионального и высшего образования города.

Командам предложили ответить на 30 основных вопросов . За 30 секунд необходимо было дать краткий, лаконичный ответ на один вопрос и внести его в специальный бланк ответов.

При подведении итогов, в случае одинакового количества правильных ответов, командам задавались дополнительные вопросы до момента определения победителей.

По решению жюри, 1 место заняла команда «СтартАп» великолукского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I, набравшая 24 балла.

2 место досталось команде «Загугли ПсковГУ» филиала Псковского государственного университета в Великих Луках, у нее - 21 балл.

3 место у команды «0,5 л. Спорта» Великолукской государственной академии культуры и спорта с 20 баллами.

Команды победителей были награждены дипломами и ценными подарками Избирательной комиссии Псковской области