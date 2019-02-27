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Общество

Псковский журналист Светлана Прокопьева стала лауреатом премии «Редколлегия»

01.03.2019 21:14|ПсковКомментариев: 9

Псковский журналист Светлана  Прокопьева, которую обвинили в оправдании терроризма, стала лауреатом премии «Редколлегия». Как сообщает «Эхо Москвы», Светлану Прокопьеву отметили в номинации «Солидарность».

На странице премии в Фейсбуке отмечается, что эта награда является выражением единодушной поддержки членов жюри журналисту, который подвергается преследованию за верность профессиональному долгу. 

Уголовное дело в отношении Светланы Прокопьевой было возбуждено после ее выступления в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Речь шла о теракте в здании ФСБ в Архангельске. Журналистка не считает себя виновной. В ее поддержку выступили российские и международные организации, некоторые политики и общественные деятели.

Теги: #эхо москвы в пскове
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 9Версия для печати
 

 
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