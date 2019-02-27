Общество

Псковский журналист Светлана Прокопьева стала лауреатом премии «Редколлегия»

Псковский журналист Светлана Прокопьева, которую обвинили в оправдании терроризма, стала лауреатом премии «Редколлегия». Как сообщает «Эхо Москвы», Светлану Прокопьеву отметили в номинации «Солидарность».

На странице премии в Фейсбуке отмечается, что эта награда является выражением единодушной поддержки членов жюри журналисту, который подвергается преследованию за верность профессиональному долгу.

Уголовное дело в отношении Светланы Прокопьевой было возбуждено после ее выступления в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Речь шла о теракте в здании ФСБ в Архангельске. Журналистка не считает себя виновной. В ее поддержку выступили российские и международные организации, некоторые политики и общественные деятели.