Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
счет за воду - оплати задолженность без пени
Объединение на пользу граждан
История развития, качества и новых технологий
безопасность - дело каждого
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 02.02.2021 06:552 42 жителя Псковской области заразились коронавирусом за сутки 02.02.2021 17:100 Псковичам рассказали, как узнать размер своей пенсии через интернет 02.02.2021 17:050 В Пскове финалистка «Абилимпикса» получит награду после победы над COVID-19 02.02.2021 16:160 Похороны директора школы №47 Андрея Мануйлова состоятся 3 февраля 02.02.2021 16:130 Апелляционный военный суд оставил в силе приговор журналистке Светлане Прокопьевой 02.02.2021 15:450 Псковские курсанты научились ловить беглых осужденных
 
 
 
Самое популярное 28.01.2021 10:1119 В Псковской области задержан уроженец Чечни, подравшийся с ОМОН на незаконной акции в Москве 31.01.2021 12:5141 В Пскове проходит очередная несанкционированная акция оппозиции. ФОТО 27.01.2021 10:074 Цирк с масками окончен! 27.01.2021 18:1822 Реплика Донецкого: Трибун из «Мамы Ромы» 01.02.2021 10:333 Аномальный холод ожидается в Псковской области в конце недели
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор журналистке Светлане Прокопьевой

02.02.2021 16:13|ПсковКомментариев: 0

Апелляционный военный суд Московской области оставил в силе приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой о назначении штрафа за оправдание терроризма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила ее адвокат Татьяна Мартынова. Заседание сегодня длилось почти 6 часов с двумя перерывами по часу.

В ходе заседания судьи Апелляционного военного суда приобщили новые материалы к делу и отказали в удовлетворении ходатайства о признании недопустимым доказательством экспертизы ООО «Консорциум» статьи журналистки Светланы Прокопьевой и о назначении новой экспертизы в федеральном центре судебных экспертиз при Минюсте РФ.

По словам Татьяны Мартыновой, в дальнейшем защита Светланы Прокопьевой намерена обратиться либо в Европейский суд по правам человека, либо в кассационную инстанцию, чтобы проверить законность и обоснованность вступивших в силу приговоров. Этот вопрос еще обсуждается.

Напомним, в ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы» в Пскове вышла в эфир программа Прокопьевой, где она анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста. Суд первой инстанции признал ее виновной в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей.

Теги: #светлана прокопьева
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С 1 февраля вступили в силу новые ограничения в соцсетях. Поддерживаете ли вы запрет мата и противоправного контента?
В опросе приняло участие 159 человек
Сюжет: Дело журналистки Светланы Прокопьевой Апелляционный военный суд оставил в силе приговор журналистке Светлане Прокопьевой В суде началось рассмотрение иска о защите чести к журналистке Светлане Прокопьевой Защита псковской журналистки Прокопьевой обжаловала решение о назначении штрафа за оправдание терроризма Известный комик выразил готовность оплатить штраф Светланы Прокопьевой Актриса Юлия Пересильд: Я рада, что Светлана Прокопьева все-таки на свободе На приговор Светлане Прокопьевой Суд вынес приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой. ВИДЕО Писатели из Петербурга требуют закрыть дело журналистки Прокопьевой Политическим назвал дело журналистки Прокопьевой главред радио «Эхо Москвы» Приговор журналистке Светлане Прокопьевой огласят 6 июля 6 лет тюрьмы и запрет на журналистскую деятельность запросил прокурор для Светланы Прокопьевой  В Пскове продолжается слушание по делу журналистки Светланы Прокопьевой Первых свидетелей по делу журналистки Светланы Прокопьевой допросили в суде Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой Дело Светланы Прокопьевой возвращено прокуратурой для проведения дополнительного расследования Я/Мы… Право на мнение Псковский журналист Светлана Прокопьева стала лауреатом премии «Редколлегия» Комиссар Совета Европы обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ по делу Светланы Прокопьевой Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призвал снять обвинения со Светланы Прокопьевой Светлана Прокопьева: Чтобы спасти свободу слова, нужна помощь всего общества Основатель профсоюза журналистов Павел Никулин: Дело Прокопьевой — мрачная антиутопия Лев Шлосберг: Нарушение всех свобод начинается с нарушением свободы слова В Пскове начался гражданский митинг в защиту журналистки Светланы Прокопьевой #РукиПрочьотПрокопьевой: Жители Владимира организовали флешмоб в поддержку псковской журналистки Мы не будем только наблюдать, мы будем активно действовать - главред «Эхо Москвы» о деле Светланы Прокопьевой Глава Союза журналистов России высказался в поддержку Светланы Прокопьевой Гражданский митинг в защиту журналистки Светланы Прокопьевой пройдет сегодня в псковском гайд-парке 10 февраля в Пскове состоится митинг в поддержку Светланы Прокопьевой и защиту свободы слова Светлана Прокопьева исполнила свой гражданский и профессиональный долг - Лев Шлосберг Светлана Прокопьева отпущена из Следственного управления после допроса Мировой суд оштрафовал ПЛН на 200 тысяч рублей за материал Светланы Прокопьевой Куда зрит «государево око» «Сообразим на троих» с Владимиром Варфоломеевым. ВИДЕО Владимир Варфоломеев: Нельзя, чтобы страх влиял на профессиональную деятельность журналиста Радиослушатели «Эха Москвы в Пскове» предложили объявить сбор средств на уплату штрафа Первый заместитель главреда радиостанции «Эхо Москвы»: Не исключено, что случай Светланы Прокопьевой - какая-то новая тенденция Профсоюз журналистов собирает подписи в поддержку Светланы Прокопьевой Сергей Белов о деле Светланы Прокопьевой: Возбуждение дела не означает, что человек виновен Первый замредактора радио «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев станет гостем программы «Сообразим на троих» Сюрреализмом назвал главред «Псковской губернии» преследование Светланы Прокопьевой Профсоюз журналистов требует прекратить преследование псковской журналистки Светланы Прокопьевой 1937 год напомнил главреду «Курьера» Олегу Константинову обыск в квартире журналистки Светланы Прокопьевой Дмитрий Шахов о деле Светланы Прокопьевой: У журналиста есть право на свое мнение и на суждение Статья за статью В СПЧ заинтересовались делом псковской журналистки Мировой суд оштрафовал «Эхо Москвы в Пскове» на 150 тысяч рублей за материал Светланы Прокопьевой Светлану Прокопьеву после допроса отпустили домой Наказание без преступления Журналиста хватают за острую фразу и самого пытаются превратить в террориста — Антон Орех о «деле Светланы Прокопьевой» Шлосберг: Дело против Светланы Прокопьевой - покушение на свободу слова Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов взял под личный контроль ситуацию с делом Прокопьевой Следователи пришли в офис радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» в рамках дела Светланы Прокопьевой После обыска псковскую журналистку Светлану Прокопьеву отправят на допрос в СУ СК РФ по Псковской области СКР завел дело в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой В квартире известной псковской журналистки Светланы Прокопьевой проходит обыск
02.02.2021, 17:100 Псковичам рассказали, как узнать размер своей пенсии через интернет 02.02.2021, 17:050 В Пскове финалистка «Абилимпикса» получит награду после победы над COVID-19 02.02.2021, 16:511 В российских школах появятся советники для обсуждения политики и митингов 02.02.2021, 16:430 Более 19 км покрытия и два моста приведут в порядок на дороге Великие Луки - Усвяты
02.02.2021, 16:250 Более 200 тысяч тонн молока произвели в Псковской области в 2020 году 02.02.2021, 16:160 Похороны директора школы №47 Андрея Мануйлова состоятся 3 февраля 02.02.2021, 16:130 Апелляционный военный суд оставил в силе приговор журналистке Светлане Прокопьевой 02.02.2021, 16:080 Виктор Тамгин освобожден от исполнения обязанностей председателя ТИК Великих Лук
02.02.2021, 16:030 Птицефабрика «Псковская» в очередной раз выставлена на продажу 02.02.2021, 15:501 В Пскове временно отменили одностороннее движение на двух улицах. ФОТО 02.02.2021, 15:450 Псковские курсанты научились ловить беглых осужденных 02.02.2021, 15:324 В Кремле надеются, что ЕС не совершит глупость в связи с делом Навального
02.02.2021, 15:280 Банк «Открытие» приглашает на международную олимпиаду по анализу данных IDAO 2021 02.02.2021, 15:100 Инспектор Псковской таможни отказался от взятки 02.02.2021, 15:012 Директор Псковских тепловых сетей назвал непростым 2020 год 02.02.2021, 14:577 Экс-гендиректора ОЭЗ «Моглино» Ольгу Торбич оштрафовали на 60 тысяч рублей
02.02.2021, 14:480 До 300 звонков ежедневно поступает на горячую линию «122» в Псковской области 02.02.2021, 14:4714 В Пскове нет ни одного организатора протеста, все находятся в эмиграции - Лев Шлосберг 02.02.2021, 14:467 Крепитесь, люди, скоро... 02.02.2021, 14:240 «Соцтурпроф» приглашает на экскурсию «Серебряный век Пскова»
02.02.2021, 14:140 «Эхономика» с Игорем Максимовым. ВИДЕО 02.02.2021, 14:130 В Гдове отметят годовщину освобождения от фашистов, несмотря на пандемию 02.02.2021, 14:050 Полмиллиарда рублей перечислили железнодорожники в бюджет Псковской области за год 02.02.2021, 13:582 Псковские тепловые сети готовы к морозам
02.02.2021, 13:560 Минтранс смягчит требования к фотографиям автомобилей на техосмотре 02.02.2021, 13:521 Великолукские волонтеры заручились поддержкой депутата Госдумы 02.02.2021, 13:362 Сотрудник псковской транспортной организации решил сдать в металлолом ее имущество 02.02.2021, 13:330 Игорь Максимов рассказал об уникальном коллективе Псковских теплосетей
02.02.2021, 13:240 Клиенты Сбербанка смогут перенести платеж по кредиту на месяц 02.02.2021, 13:180 В «Михайловском» отмечают 190-летие создания «Сказки о царе Салтане…» 02.02.2021, 13:130 Общественный пресс-центр ПЛН: Итоги работы и самые громкие дела псковского УФАС 02.02.2021, 13:051 В Великих Луках в 2020 году не допустили краж с охраняемых объектов
02.02.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Максимовым 02.02.2021, 13:010 Псковская область вошла в число самых популярных направлений для отдыха 02.02.2021, 12:501 Более 100 быков представлено на выставке в псковской библиотеке 02.02.2021, 12:480 Великолучанин решил купить автомобиль в Сети и лишился денег
02.02.2021, 12:476 Всероссийскую акцию протеста планирует провести КПРФ 23 февраля 02.02.2021, 12:350 Автомобиль задел городской автобус на улице Труда в Пскове 02.02.2021, 12:270 Три автомобиля столкнулись в центре Острова 02.02.2021, 12:268 Возле Мосгорсуда задержан известный псковский фотограф Дмитрий Марков
02.02.2021, 12:161 Группа банка «Открытие» показала рекордный рост объемов вложений в фондовый рынок 02.02.2021, 12:100 Сильнейших лыжников определят под Островом для участия в чемпионате Вооруженных сил РФ 02.02.2021, 12:060 Эксперты объяснили, как будет работать «гаражная амнистия» 02.02.2021, 12:000 СНГБ снизил ставки по потребительскому кредиту «Сезонный»
02.02.2021, 11:560 Псковичи могут получить визу в Финляндию в Петербурге 02.02.2021, 11:430 Рамки весогабаритного контроля установят в Псковской области по нацпроекту 02.02.2021, 11:405 Число умерших из-за коронавируса в Псковской области увеличилось до 137 02.02.2021, 11:391 Апелляционный военный суд рассматривает дело Светланы Прокопьевой
02.02.2021, 11:371 Псковский музей-заповедник опубликовал программу на февраль 02.02.2021, 11:340 «Гайд-парк»: Основные причины протестных акций и их возможные последствия 02.02.2021, 11:332 Александр Козловский оценил оснащение великолукского «Кванториума» 02.02.2021, 11:244 Восемь автоклубов стоимостью более 30 млн рублей закупают в Псковской области
02.02.2021, 11:140 «Эхономика»: О ходе отопительного сезона в Пскове 02.02.2021, 11:092 Псковская полиция продолжает розыск лесоруба с татуировкой «За ВДВ» 02.02.2021, 10:550 Мусор горел в неэксплуатируемом здании в Великих Луках 02.02.2021, 10:5011 «Куда мы катимся?»: псковичку возмутила вывеска сервиса по доставке суши
02.02.2021, 10:470 Полицейские нашли грабителя, отобравшего у псковичей телефоны 02.02.2021, 10:400 Псковские школьники могут поучаствовать в международном форуме «Одаренные дети» 02.02.2021, 10:374 В Минздраве рассказали о побочных эффектах вакцинации от COVID-19 02.02.2021, 10:340 Автомобиль «Фольксваген» подожгли в Великих Луках
02.02.2021, 10:270 Более 6 тонн говядины везли в антисанитарных условиях в Псковскую область 02.02.2021, 10:113 В России спрогнозировали рост цен в феврале 02.02.2021, 10:080 Один человек погиб и 16 спасены при пожаре на Красноармейской в Пскове 02.02.2021, 09:542 Пыталовскому контрабандисту придется выплатить государству более 5 млн рублей
02.02.2021, 09:440 Два ДТП за вечер произошло на мосту 50-летия Октября в Пскове 02.02.2021, 09:411 Печерянин фиктивно прописал в своем доме гражданку Молдавии 02.02.2021, 09:3820 Организатора несогласованного мероприятия в Детском парке Пскова арестовали на 7 суток 02.02.2021, 09:330 Метель прогнозируется в Псковской области 3 февраля
02.02.2021, 09:141 Уровень мотивации на работе снизился почти у 50% россиян 02.02.2021, 09:024 В России могут создать систему государственного репетиторства 02.02.2021, 08:560 СК начал проверку после смерти экс-министра сельского хозяйства Александра Назарчука 02.02.2021, 08:540 Правительство РФ предложило усилить контроль за потоком мигрантов
02.02.2021, 08:430 Коронавирус заставил россиян задуматься о важности связей для карьерного роста 02.02.2021, 08:340 Страны Евросоюза выборочно закрывают границы 02.02.2021, 08:230 Число преступлений с пластиковыми картами в России выросло в 5,5 раза 02.02.2021, 08:111 Эксперт оценил сроки введения четырехдневки в России
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.