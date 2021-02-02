Общество

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор журналистке Светлане Прокопьевой

Апелляционный военный суд Московской области оставил в силе приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой о назначении штрафа за оправдание терроризма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила ее адвокат Татьяна Мартынова. Заседание сегодня длилось почти 6 часов с двумя перерывами по часу.

В ходе заседания судьи Апелляционного военного суда приобщили новые материалы к делу и отказали в удовлетворении ходатайства о признании недопустимым доказательством экспертизы ООО «Консорциум» статьи журналистки Светланы Прокопьевой и о назначении новой экспертизы в федеральном центре судебных экспертиз при Минюсте РФ.

По словам Татьяны Мартыновой, в дальнейшем защита Светланы Прокопьевой намерена обратиться либо в Европейский суд по правам человека, либо в кассационную инстанцию, чтобы проверить законность и обоснованность вступивших в силу приговоров. Этот вопрос еще обсуждается.

Напомним, в ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы» в Пскове вышла в эфир программа Прокопьевой, где она анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста. Суд первой инстанции признал ее виновной в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей.