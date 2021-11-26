Общество

Псковская журналистка Светлана Прокопьева отправила жалобу в ЕСПЧ

Псковская журналистка Светлана Прокопьева отправила жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на свой приговор по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Фото: Светлана Прокопьева / Facebook

«Запомним этот день - сегодня великий Тумас Мисакян отправил в ЕСПЧ жалобу по моему уголовному делу (205.2, оправдание терроризма, штраф 500 тысяч рублей). В центре внимания – нарушение статьи 10 Конвенции о защите правд человека. Свобода выражения мнения», – отметила она.

Журналистка не исключает, что решения ЕСПЧ придется подождать несколько лет.

Напомним, в ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы» в Пскове вышла в эфир программа Светланы Прокопьевой. Журналистка анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста.

В июле 2020 года второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове оштрафовал журналистку на 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма. 2 февраля 2021 года апелляционный военный суд Московской области оставил в силе приговор о назначении штрафа за оправдание терроризма.

В июле 2021 года Верховный суд оставил в силе приговор журналистке.