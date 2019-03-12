Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Детская обувь для слякоти
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
«Блеф по-французски» в Доме офицеров
Чувство обманутого налогоплательщика
Псковичи о «Несвятых святых»
Скандалы, интриги, расследования
Сами виноваты!
Трэш и трепет!
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 12.03.2019 16:397 В Детском парке Пскова отпразднуют пятилетие воссоединения Крыма с Россией 17.03.2019 19:350 УФАС объявляет конкурс по формированию кадрового резерва 17.03.2019 18:500 «Роскачество» запустит мобильное приложение для любителей вин 17.03.2019 18:391 Созданная по поручению губернатора комиссия разберется в ситуации вокруг Таси Перчиковой, написавшей письмо Путину 17.03.2019 17:400 Псковичи отпраздновали 5 лет воссоединения Крыма с Россией. ВИДЕО 17.03.2019 16:580 Пятую годовщину объединения Крыма с Россией в Опочке отметили севастопольским вальсом
 
 
 
Самое популярное 16.03.2019 20:212 Умерла певица Юлия Началова 15.03.2019 15:067 Аденома Росстата 16.03.2019 12:180 Госавтоинспекция Псковской области напоминает о временном ограничении движения по некоторым дорогам с разрушенным покрытием 14.03.2019 17:054 Батальонный комплект новейших боевых машин десанта поступил в 76-ю дивизию 14.03.2019 10:070 Псковский городской суд удовлетворил исковые требования педагога
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Роскачество» запустит мобильное приложение для любителей вин

17.03.2019 18:50|ПсковКомментариев: 0

Глава «Роскачества» Максим Протасов заявил, что планирует запустить мобильное приложение для любителей вин. По его словам, получить всю необходимую информацию можно будет, сфотографировав этикетку.

«Информацию об исследованных нами винах мы будем загружать в мобильное приложение «Роскачества» и добавлять к этому дополнительную информацию, например, с какими блюдами это вино сочетается, в каких рецептах используется», - цитирует Протасова «РИА Новости».

Он отметил, что база вин будет постоянно обновляться. В 2019 году в список планируется внести более 500 брендов.

В феврале «Роскачество» совместно с Минпромторгом и Минсельхозом представило гид по винам России. В него вошли 320 марок, сделанных из российского винограда, которые стоят дешевле 1 тыс. рублей. «Винный гид России» будет выпускаться каждый год, в будущем в нем появятся и более дорогие вина.

«Винный гид России» доступен на портале и в приложении «Роскачества». Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что обязательно надо будет сделать отдельное приложение.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Глава ФАС заявил, что россияне переплачивают за жилищно-коммунальные услуги более 100% их себестоимости. Переплачивают ли жители Псковской области за ЖКУ?
В опросе приняло участие 1039 человек
17.03.2019, 20:120 Стали известны размеры пенсий бывших президентов разных стран 17.03.2019, 19:350 УФАС объявляет конкурс по формированию кадрового резерва 17.03.2019, 18:500 «Роскачество» запустит мобильное приложение для любителей вин 17.03.2019, 18:391 Созданная по поручению губернатора комиссия разберется в ситуации вокруг Таси Перчиковой, написавшей письмо Путину
17.03.2019, 18:193 В центре Пскова совершено разбойное нападение на офис организации, выдающей микрозаймы 17.03.2019, 17:590 Назван вероятный победитель Евровидения‐2019 17.03.2019, 17:400 Псковичи отпраздновали 5 лет воссоединения Крыма с Россией. ВИДЕО 17.03.2019, 17:320 Китай и Южная Корея стали лидерами роста интуристов в России в 2018 году
17.03.2019, 16:580 Пятую годовщину объединения Крыма с Россией в Опочке отметили севастопольским вальсом 17.03.2019, 16:290 Победителями конкурса «Лидеры России» в этом году стали 104 человека 17.03.2019, 16:100 Роспотребнадзор усиливает контроль за санитарной обстановкой в преддверии паводков 17.03.2019, 15:261 Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта
17.03.2019, 14:580 Определились три лучшие школьные команды Пскова для участия в финале «Белая ладья» 17.03.2019, 14:350 В Пскове откроется новый кафе-бар 17.03.2019, 14:350 Александр Котов поздравил с профессиональным праздником работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ 17.03.2019, 14:091 Кабан бегал по улице в Стругах Красных. ВИДЕО
17.03.2019, 13:480 Небольшой дождь прогнозируют в понедельник в Псковской области 17.03.2019, 13:2812 Псковичи празднуют 5-летие воссоединения Крыма с РФ. ФОТО 17.03.2019, 13:171 Иконы сгорели в храме Святителя Тихона в Кунье 17.03.2019, 12:500 Водителя джипа, совершившего наезд на девушку на улице Труда, разыскивают в Пскове
17.03.2019, 12:314 Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности в отношении псковского полицейского 17.03.2019, 12:240 ВЛГАФК проводит День открытых дверей 17.03.2019, 11:490 В Псковской области продолжается розыск пропавшего в октябре мужчины 17.03.2019, 11:200 В Великолукском ДК имени Ленина откроется первый в городе виртуальный концертный зал
17.03.2019, 10:524 Новое правительство Эстонии намерено отказаться от миграционных квот Евросоюза 17.03.2019, 10:241 Преподаватели ПсковГУ получили право принимать устную часть Кембриджских экзаменов 17.03.2019, 09:570 На мастер-класс по выпеканию жаворонков псковичей приглашают в Дом причта Троицкого собора 17.03.2019, 09:560 Кинорежиссер Марлен Хуциев попал в реанимацию
17.03.2019, 09:520 День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ отмечают в России 17.03.2019, 09:380 Отец Началовой назвал причину смерти певицы 17.03.2019, 09:330 Четыре человека пострадали в ДТП на трассе М-9 в Великолукском районе 17.03.2019, 09:280 Крым, который так любил Пушкин, откроют сегодня для посетителей «Михайловского»
17.03.2019, 09:140 С проповедью к прихожанам обратился митрополит Псковский и Порховский Тихон в Спасо-Елеазаровском и Снетогорском женских монастырях. ФОТО 17.03.2019, 08:571 Жители Псковской области присоединятся к празднованию 5-летия воссоединения Крыма с Россией 17.03.2019, 02:001 Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой из-за фильма об отце 17.03.2019, 00:004 Замглавы Пскова готова требовать у управляющей организации улучшить состояние территории у перинатального центра
16.03.2019, 22:121 В городах с населением меньше миллиона человек планируют открыть новые кинозалы 16.03.2019, 21:240 В Великих Луках пройдет чемпионат по гиревому спорту между предприятиями 16.03.2019, 21:010 В Псковском музее-заповеднике открылась выставка, посвященная 90-летию псковского архитектора М. И. Семенова 16.03.2019, 20:212 Умерла певица Юлия Началова
16.03.2019, 19:392 Днем на улице Алехина в Пскове горел мусор 16.03.2019, 18:550 В России в Фонд президентских грантов поступило около 9 тысяч проектов от свыше 7 тысяч НКО 16.03.2019, 18:550 Интерактив: В Пскове на набережной Великой повалено около 10 урн, а одна - разбита 16.03.2019, 18:290 В Великолукском драмтеатре встретят Всемирный день театра творческим вечером «Страницы прошлого листая»
16.03.2019, 18:102 Псковской области выделят средства на строительство центров культурного развития 16.03.2019, 17:283 Коллекцию «Республика Крым: страницы истории» покажут в Псковском региональном центре Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 16.03.2019, 17:070 Псковские отделения Российского Союза молодежи и Российского движения школьников пополнили свои ряды порховскими детьми 16.03.2019, 16:450 В воскресенье в Псковской области ожидают небольшой дождь и мокрый снег
16.03.2019, 16:090 В Пскове 3 подростков и 4 законных представителей несовершеннолетних направили к наркологу 16.03.2019, 15:226 Россия разрабатывает новое галлюциногенное оружие 16.03.2019, 14:580 Об истории Воронича к 670-летию его первого упоминания в летописи пойдет речь за круглым столом в «Михайловском» 16.03.2019, 14:298 Михаил Ведерников и гендиректор МосТрансПроекта договорились о разработке транспортной стратегии для Пскова
16.03.2019, 14:080 Полицейские Псковской области объясняют правила получения справок в электронном виде 16.03.2019, 13:541 Затраты на автономный российский интернет предложили компенсировать из бюджета 16.03.2019, 13:300 Порядка 10 стартапов в Псковской области смогут получить льготные кредиты в 2019 году 16.03.2019, 12:381 Известный боец Андрей «Белая Акула» Семенов провел в Пскове открытую тренировку
16.03.2019, 12:180 Госавтоинспекция Псковской области напоминает о временном ограничении движения по некоторым дорогам с разрушенным покрытием 16.03.2019, 12:022 Творожную пасту и другие продукты от «Прасковьи Молочковой» можно приобрести со скидками в магазинах «Бизон» 16.03.2019, 11:590 Генконсул Норвегии и врио ректора ПсковГУ обсудили перспективы сотрудничества с норвежскими учебными заведениями 16.03.2019, 11:110 В Пскове полиция ищет очевидцев февральского ДТП, случившегося на Рижском проспекте
16.03.2019, 10:500 Сотрудники МЧС патрулируют реку Великую и Псковско-Чудской водоем 16.03.2019, 10:270 Полиция продолжает разыскивать жителя Псковского района, пропавшего в январе 16.03.2019, 09:570 В Великолукском районе на трассе «М-9» столкнулись 2 легковушки 16.03.2019, 09:180 Сотрудники МВД отмечают День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел РФ
16.03.2019, 09:180 «Яндекс» начал тестировать собственную социальную сеть 16.03.2019, 08:010 Завтра митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит Божественную литургию в Троицком соборе 15.03.2019, 22:444 Застройщик назвал дату сдачи долгостроя на улице Новгородской, 18а в Пскове 15.03.2019, 22:304 Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта региональной авиакомпании «Псковавиа»
15.03.2019, 22:190 География участников конференции «Истоки. Истина. Искусство» в Великих Луках очень обширна 15.03.2019, 22:152 Владелец закусочной «Два капитана» в Пскове оштрафована за продажу алкоголя с нарушением закона 15.03.2019, 21:440 В Пскове состоялся IX Межвузовский конкурс ораторского мастерства 15.03.2019, 21:220 В Великих Луках наградили победителей конкурса «Картинки с выставки»
15.03.2019, 20:550 В Комсомольске-на-Амуре отменили фестиваль, где хотели показать молодежный спектакль о гендерных стереотипах 15.03.2019, 20:400 Псковичка побила полицейского за попытку помешать курить в неположенном месте 15.03.2019, 20:250 В День кукольника в Доме офицеров открывается выставка «Мой первый театр» 15.03.2019, 20:140 Государственная ветеринарная служба области подвела итоги работы за 2018 год
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.