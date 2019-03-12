Общество

52 тысячи рублей на приобретение мультимедийной техники в школу удалось собрать на благотворительной акции в Слопыгино

В деревне Слопыгино Палкинской волости 15 марта БФ «Добрый город» провел очередной «Круг благотворителей». Мероприятие было организовано волонтером НКО «Равные возможности», Ольгой Потаповой и преподавательским составом основной Харлапковской школы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда «Добрый город».

Поддержать проект – «Волшебны фонарь», суть которого заключается в приобретении мультимедийного проектора, экрана и крепления к ним для актового зала школы, пришли представители администрации Палкинской волости, бизнесмены, члены родительского комитета и, конечно, педагоги школы. Авторы проекта объяснили, что большинство мероприятий и праздников микрорайона проходит в здании школе и сейчас проектор приходится брать в аренду в Палкино, а значит проезжать за ним расстояние примерно в двадцать километров. Значит проектор для актового зала просто необходим.

В ходе мероприятия было запланировано несколько танцевальных выступлений детей – учащихся школы и чаепитие.

Во время сбора средств за 6 минут удалось собрать 52300. Это исключительный результат, особенно учитывая, что население деревни Слопыгино, поселка, где находится школа, 300 человек. Такая активность участников «Круга благотворителей» и большая поддержка говорят о значимости проекта и значимости школы как таковой, особенно на селе.