Общество

Дмитрий Шахов: Дело Гавунаса необходимо передать в суд как можно быстрее

Дело Михаила Гавунаса в ближайшее время должно быть передано в суд. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» заявил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Омбудсмен подчеркнул, что дело обширное и сложное, постоянно обжалуются действия следователя в суде, идут споры об аресте различного имущества.

«Я уверен, что позиция правоохранительных органов направлена на то, чтобы в ближайшее время передать дело в суд и назначить либо обвинительный, либо оправдательный приговор», - высказал мнение Дмитрий Шахов.

«Ситуация очень запутанная, прошло уже 7 лет, многие свидетели, как показывает практика, уже забудут суть дела и свои показания. Чем быстрее дело появится в суде, тем легче будет следствию и защите в поисках истины», - заключил псковский омбудсмен.