Приговор в отношении Михаила Гавунаса и Льва Саляева оставили без изменений

Псковским областным судом рассмотрены апелляционные жалобы защитников на приговор Псковского городского суда в отношении бизнесмена Михаила Гавунаса и его подельника Льва Саляева. Апелляционные жалобы защитников отклонены, сообщили Псковской Ленте Новостей в объеденной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Прокуратура Псковской области

Михаил Гавунас, ранее занимавший руководящие должности в Псковской области, осужден за организацию мошенничества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, совершение финансовых операций с имуществом, приобретенным преступным путем, в крупном размере, а также за использование заведомо подложного документа. Его приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Его подельник Лев Саляев осужден за совершение мошенничества в особо крупном размере и финансовых операций с имуществом, приобретенным в результате совершения преступления, к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговором суда первой инстанции Михаил Гавунас и Лев Саляев, находящиеся в международном розыске, признаны виновными, в частности, за совершение мошеннических действий, связанных с завладением обманным путем права на имущественный комплекс ЗАО «Псковпищепром», принадлежащий ГУП «Псковалко», имуществом ЗАО «Агрофирма «Черская».

Псковским городским судом с осужденных солидарно в пользу правительства Псковской области взыскано более одного миллиарда рублей в счет возмещения материального ущерба, их имущество арестовано в целях исполнения гражданского иска.

По результатам апелляционного судебного разбирательства приговор Псковского городского суда от 3 марта 2025 года оставлен без изменения, апелляционные жалобы защитников отклонены