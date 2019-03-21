Общество

Объявлен аукцион на реконструкцию второго корпуса школы № 6 в Великих Луках

В Единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении электронного аукциона на определение подрядчика по выполнению реконструкции здания средней общеобразовательной школы № 6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Капитальный ремонт будет выполнен в корпусе 1963 года постройки, расположенном на проспекте Гагарина, 128. Начальная максимальная цена контракта — порядка 133 млн. рублей.

Средства на ремонт здания привлечены усилиями Михаила Ведерникова. В 2018 году тогда еще врио губернатора Псковской области обратил внимание федеральных властей на ветхий объект, подчеркнув, что реконструкция здания позволит сделать еще один серьезный шаг ликвидации второй смены в городе Великие Луки.

Финансирование ремонтных работ заложено в федеральном проекте «Современная школа» национального проекта «Образование». Согласно условиям аукциона, они должны быть выполнены до конца июня 2020 года.

Сейчас корпус школы, подлежащий реконструкции закрыт. С нового учебного года все дети переведены в новый корпус школы №6 на проспекте Гагарина, 108, построенный при поддержке министерства просвещения РФ по федеральной программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на 2016–2025 годы».