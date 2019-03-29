Общество

Полистовский заповедник объявляет конкурс творческих работ

В этом году 25 мая Полистовскому заповеднику исполняется 25 лет. В честь этого события заповедник объявляет о старте конкурса творческих работ «Мой край заповедный! У тебя юбилей!». Об этом сообщается на странице заповедника в Инстаграм.

Конкурс проводится в двух номинациях: поздравительный плакат (принимаются только бумажные работы, выполненные в любой технике, кроме компьютерной графики, формат А3 или A4); видеоролик (ролик на тему конкурса, продолжительностью 1-2 минуты). К участию приглашаются школьники, дошкольники и их родители, знакомые с полистовским краем, интересующиеся родной природой и заботящиеся о ее сохранении.

Работы принимаются до 10 мая.