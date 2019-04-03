Общество

Полистовский заповедник ищет пресс-секретаря

Полистовский заповедник ищет пресс-секретаря. Об этом сообщается в группе заповедника ВКонтакте.

Обязанности:

- формирование позитивного имиджа Полистовского заповедника;

- участие в разработке плана PR-активности заповедника;

- ведение сайта и страниц в социальных сетях: написание и публикация новостей;

- дублирование новостей на английском языке;

- создание фотоархива заповедника;

- активное участие в создании газеты «Полистовская правда»;

- взаимодействие с представителями СМИ региона (подготовка пресс-релизов, организация пресс-конференций, пресс-туров и др.);

- ведение мониторинга публикаций в СМИ;



Требования к соискателю:

- высшее образование (желательно журналистика/PR/филология);

- интерес к природоохранной деятельности;

- активность и коммуникабельность;

- грамотная письменная и устная речь, умение писать тексты;

- знание английского языка (intermediate level);

- умение фотографировать и начальные навыки работы в Photoshop;

- опыт работы в PR или на ООПТ будет преимуществом.



Условия:

- работа в администрации заповедника в п. Бежаницы, Псковская область;

- график 5/2, полный рабочий день;

- возможна занятость в нерабочее время (с соответствующими компенсациями согласно законодательству);

- периодические командировки;

- зарплата: оклад 10 000 + премия по результатам работы (около 3 000);

- иногородним предоставляется компенсация аренды жилья в Бежаницах.



Резюме направляйте Lena Perova по эл. почте: lenaperova17@gmail.com