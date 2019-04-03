Полистовский заповедник ищет пресс-секретаря. Об этом сообщается в группе заповедника ВКонтакте.
Обязанности:
- формирование позитивного имиджа Полистовского заповедника;
- участие в разработке плана PR-активности заповедника;
- ведение сайта и страниц в социальных сетях: написание и публикация новостей;
- дублирование новостей на английском языке;
- создание фотоархива заповедника;
- активное участие в создании газеты «Полистовская правда»;
- взаимодействие с представителями СМИ региона (подготовка пресс-релизов, организация пресс-конференций, пресс-туров и др.);
- ведение мониторинга публикаций в СМИ;
Требования к соискателю:
- высшее образование (желательно журналистика/PR/филология);
- интерес к природоохранной деятельности;
- активность и коммуникабельность;
- грамотная письменная и устная речь, умение писать тексты;
- знание английского языка (intermediate level);
- умение фотографировать и начальные навыки работы в Photoshop;
- опыт работы в PR или на ООПТ будет преимуществом.
Условия:
- работа в администрации заповедника в п. Бежаницы, Псковская область;
- график 5/2, полный рабочий день;
- возможна занятость в нерабочее время (с соответствующими компенсациями согласно законодательству);
- периодические командировки;
- зарплата: оклад 10 000 + премия по результатам работы (около 3 000);
- иногородним предоставляется компенсация аренды жилья в Бежаницах.
Резюме направляйте Lena Perova по эл. почте: lenaperova17@gmail.com